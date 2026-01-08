彰化陜西國小學生維修了得 台北「壞掉吹風機」也請求支援

彰化縣秀水鄉陜西國小自前年起開辦家電維修課程，學生經過訓練後已具備專業維修能力，校方今年透過臉書發出免費募集令，希望民眾提供故障小家電供學生練習，沒想到立刻獲得迴響，新北市與嘉義縣都有民眾專程將損壞的吹風機寄至學校，讓小朋友有機會實際動手修理。

彰化陝西國小學生免費修小家電。（圖／翻攝自彰化縣秀水鄉陝西國民小學臉書）

校長吳世宏指出，學生將新北市寄來的吹風機進行徹底清潔，把內部堆積的棉絮及纏繞在馬達上的頭髮絲全數清除，修復後的吹風機已恢復正常運作且無異味。至於嘉義寄來的另一台吹風機，學生正準備拆解檢查，找出故障原因後再進行維修。

吳世宏表示，最初僅在校內向師生募集故障家電，但因學生已將損壞的小家電都修好，缺乏可練習的故障物品，才會想到透過臉書發布募集令，歡迎其他縣市民眾提供故障小家電，讓學生可以練習，同時提供免費維修。

彰化陝西國小學生免費修小家電。（圖／翻攝自彰化縣秀水鄉陝西國民小學臉書）

目前免費維修服務以電鍋、電扇與吹風機為優先，民眾可選擇在修好後自行取回，日前就有社區居民的電鍋經學生修復後領回。吳世宏說明，若民眾直接捐贈給校方，修好後會分享給獨居或弱勢人士，未來也規劃採取交換機制，讓民眾捐出家中故障的小家電，換取學生已修好的小家電。

