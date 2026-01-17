彰化陳文賓、黃柏瑜藍綠對決掀土洋大戰 溫芝樺動向成關鍵
民進黨彰化縣黨部已在昨日完成鄉鎮市長及縣議員等的登記作業，其中一度人選難產的彰化市長，將由縣議員黃柏瑜轉換跑道參選，而國民黨部分，被點名的縣議員溫芝樺仍在評估中，獲部分藍營勢力支持的市代會主席陳文賓有意參選，民眾黨目前則全力搶攻縣議員席次，傾向不提名人選。
彰化市及員林市是彰化縣兩大票倉，無論是國民黨或民進黨都不願放過，國民黨部分，彰化市長人選有陳文賓及溫芝樺，員林市長也已有縣議員凃俊任及劉惠娟早早表態參選；但民進黨在這兩市，彰化市雖有包括縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳，員林市有縣議員張欣情被點名，但無奈4人都無意願，登記爭取議員連任。
黃柏瑜透露，他是在民進黨彰化縣長候選人陳素月及彰化縣黨部主委楊富鈞等人的勸進下，才決定參選，由於員林市長未有人登記參選，楊富鈞表示，將進行徵召或與社會賢達合作，有黨內人士指出，張欣情雖已登記參選議員，但在陳素月出線情況下，屬陳子弟兵的張欣情，仍有被徵召的可能。
黃柏瑜今年才30歲，3年前初試啼聲就順利選上縣議員，他轉戰彰化市長，令不少民眾相當訝異，他出身牙醫世家，本身擁有留英碩士的高學歷，且外型俊秀；陳文賓從市民代表到市代會主席約有20年從政經歷，熟悉地方事務，也廣結人脈，其家族從事宗教行業，他雖以無黨籍參選，但獲部分藍營勢力支持。
地方人士就指出，彰化市長期藍大於綠，民進黨以往在彰化市取得執政，多得利於藍營內部分裂，黃柏瑜、陳文賓背後黨派支持者不同，黃柏瑜較易獲得年輕族群支持，其俊秀外型也得到不少大媽的喜愛，兩人支持族群不一樣，且陳文賓是否能獲藍營全力支持，仍要看溫芝樺是否決定參選。
民眾黨黨部人士表示，民眾黨預期不會提名彰化市長人選；留日的溫芝樺，其伯父陳杰、父親温國銘都曾擔任過彰化市長，在地方深耕多年，擁有一定的支持者，再加上其兄長溫宗諭在去年接下民眾黨彰化縣黨部主委一職，溫芝樺若決定參選，將擁有藍白勢力支持。
