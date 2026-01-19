彰化隆重慶祝119消防節表揚近2百名績優人員

彰化擴大慶祝119消防節，表揚近2百名績優義警消及宣導人員。（圖：李河錫攝）

彰化縣各界為慶祝119消防節，在鹿港鎮「文開國小」、盛大舉辦「119消防節慶祝表揚大會」；活動結合鹿港老街、古蹟、寺廟與桂花巷等景點，把消防專業、在地信仰與觀光特色融為一體；除表揚192名績優人員，並安排祈福儀式、老街消防闖關體驗，在感恩祝福氛圍中，共同迎接嶄新的一年！

1月19日，是年度消防節；彰化縣政府為感謝所有義警消人員，全年無休、守護所有鄉親的生命財產安全，特別選擇在鹿港鎮「文開國小」、盛大舉辦「119消防節慶祝表揚大會」；由王惠美縣長，率領所有與會人員，前往鹿港新祖宮參拜祈福，希望能保佑所有縣民及消防夥伴在新的一年平安順遂。

廣告 廣告

王惠美縣長強調「119」不僅是守護鄉親們生命財產最強大的保障，更是屬於全體消防、義消及防火宣導人員最榮耀的日子，因此，也頒獎表彰114年度全縣績優消防、義消、防火宣導人員及救難團體志工，分別有「全國鳳凰獎楷模」、「彰化縣消防楷模」、「績優常訓教官」、「救護英雄榜」、「優良專責檢查小組人員」、「搶救重大災害績優人員」、「救災救護訓練演習協勤或宣導成績優良人員」以及「優良防火管理人員」等13個獎項、共192人，場面相當隆重又溫馨。

彰化擴大慶祝「119消防節」，表揚近2百名績優義警消及宣導人員，場面隆重又溫馨。（圖：李河錫攝）

彰化縣義消總隊長黃錢明表示，消防工作相當辛苦，所有獲獎同仁則是箇中翹楚，感謝大家不辭辛勞付出，正是因為所有消防及義消同仁齊心努力，才能讓彰化縣屢獲殊榮；同時也感謝王惠美縣長縣府團隊持續為消防同仁更新器材設備，成為打火兄弟最堅強的後盾，讓同仁們在未來都能更平安順利完成任務。（李河錫報導）