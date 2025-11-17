彰化隊成立！集結產官學力量翻轉低薪 打造「綠能AI科技首都」

林世賢市長揮舞大旗無人機同時升空造勢。圖／記者鄧富珍翻攝





為改善彰化長期面臨的低薪、人口外移與產業升級遲滯等問題，來自產官學界與地方社團的關心人士，16日下午於「彰化中友百貨」興建基地前舉行「彰化隊成立大會」。雖然秋老虎高溫仍在，現場仍吸引超過2,000名民眾到場支持，展現地方期待改變的強烈動能。

彰化市長林世賢指出，彰化的根基來自每一位在工廠、田間與社區默默努力的鄉親，是他們用雙手打造了今天的製造實力，孕育出無數隱形冠軍，讓彰化成為台灣工業的重要支柱。然而，面對近年來薪資偏低、年輕人外移加劇，以及產業升級困難等挑戰，彰化必須立即啟動全面改革，不能再原地踏步。

林世賢表示，他與一群學界、產業界的志同道合同伴共同發起「彰化隊」，希望以跨領域整合方式帶動產業再升級，並以彰化得天獨厚的綠能條件與製造底蘊作為基礎，引進科技力量，打造全新的產業發展模式。他強調，彰化隊不分黨派、不分立場，只分「願不願意一起為彰化打拚」。同時，他也正式宣布將爭取民進黨縣長提名，盼以更大格局推動整體縣政願景。

滾球表示翻轉彰化經濟。圖／記者鄧富珍攝

在大會中，林世賢提出「彰化科技產業五大願景」：一、善用綠能優勢：彰化是全台綠能發展的重要基地，擁有離岸風電與太陽光電，這是所有AI產業發展所需的基礎，也讓彰化因綠電充足具備全球科技產業最看重的競爭力。二、打造AI算力中心：彰化天然災害少、地質穩定、淹水風險低，又位於西海岸可佈建海底光纖，並鄰近全亞洲最大資料中心，具備發展低碳資料中心與AI算力基地的理想條件。三、精密機械升級智慧化：彰化是金屬加工重鎮，林世賢強調，透過AI算力導入，可讓傳統精密機械向智慧製造升級，提高附加價值，強化國際競爭力。四、打造無人載具與機器人製造基地：結合AI、金屬加工與控制系統技術，可讓彰化切入無人機、無人船、無人車及機器人的供應鏈，成為新興科技產業的新基地。五、發展AI智慧農業：農業是彰化的根本。未來透過AI農機、智慧管理與加工升級，可提升農業產值，讓農村經濟變得更具競爭力。

彰化隊共同發起人、中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，彰化隊的首要任務，就是推動AI算力中心。他指出，AI企業選址最看重電力穩定與低碳能源，而彰化同時具備綠電、平穩地質與佈建海纜的地利，是台灣最具潛力的AI新城。

楊教授進一步指出，第二項重點是協助傳統製造業轉向高科技供應鏈。彰化擁有全台最密集的金屬加工廠，只要補強三項能力──AI軟體、精密控制、國際行銷──就能成為無人載具與機器人產業的核心。

第三項任務則是推動「青年留鄉」與「旅外人才回流」。透過產學合作、專案補助與「中台灣創新走廊」串聯，可讓彰化成為一個人才願意回來、青年願意留下的創新基地。

林世賢強調，「彰化不能再被低薪框住未來」。他呼籲鄉親加入彰化隊，凝聚力量、翻轉經濟，讓下一代在彰化也能找到希望與發展舞台。

圖／記者鄧富珍攝

