彰化隊翻轉彰化 擺脫低薪命運

為翻轉彰化多年來薪資墊底、人口外移與產業升級遲滯等困境，來自學界、產業界與各領域關心彰化未來發展的人士，昨（十六）日下午一千二百多人在「彰化中友百貨」興建基地前旭光西路，舉行「彰化隊成立大會」，並共同宣示盼攜手打造彰化成為「綠能AI科技首都」，進而徹底擺脫低薪命運。

彰化市長林世賢表示，彰化的力量來自每一位在工廠、田間、巷弄裡打拚的人，正是因為這份用雙手打拚、用汗水築夢的精神，讓彰化孕育出無數產業隱形冠軍，撐起台灣工業的根基，也成為身為彰化人的驕傲。

廣告 廣告

然而，近年來彰化持續面臨薪資偏低、青年人口外移與產業轉型停滯的困局，林世賢強調，他與一群志同道合的學者與產業領袖，深感必須以行動帶動改變，結合彰化得天獨厚的綠能條件與製造實力，建構AI算力中心，推動產業升級轉型，才能為彰化開啟新的契機。

林世賢市長表示，「彰化隊」的成立，不分黨派、不分區域，他號召所有關心彰化的縣民與各領域專業人士攜手合作，讓政治回歸建設、讓產業迎向升級，為下一代打造有希望的未來。

林世賢在大會正式宣布爭取民進黨縣長提名，並宣稱要帶領彰化隊，對彰化縣未來整體發展提出願景：在大會上林世賢提出未來彰化科技產業發展五大願景。

彰化隊共同發起人之一的中台灣教授協會理事長楊聰榮教授表示，彰化隊的首要任務是推動「AI算力中心」，利用彰化在離岸風電與太陽光電的優勢，吸引AI企業設立低碳資料中心，帶動研發與供應鏈能量在地集聚。其次是讓傳統產業升級為無人載具、無人機、無人船與機器人製造基地。第三項重點是推動「青年返鄉與旅外人才回流」雙軌計畫。