彰化集合住宅慘遭祝融！惡火堵唯一出入口 17人嗆傷送醫

彰化市崙平里一處5層樓的老舊大樓，今（16）日凌晨停放在1樓的機車起火燃燒，濃煙竄進大樓內，加上起火點擋住唯一出入口，造成多名住戶無法逃生，消防人員從不同樓層陸續救出17個人，好在送醫後都沒有生命危險，住戶表示火警發生前有聽吵鬧聲，懷疑是有人縱火。

警消從樓中救出17人，最小僅11個月大。圖／台視新聞

事發在16號凌晨，彰化市中華西路143巷內的一棟老舊集合式住宅，停放在1樓的機車不明原因起火，雖然火勢在屋外，但濃煙隨著樓梯和窗戶竄進，多位住戶被嗆傷，消防入內搜救，分別於不同樓層救出共17人，年紀最大73歲，最小只有11個月，送醫後都沒有生命危險。

好在救出民眾都無生命危險。圖／台視新聞

1樓入口處被燒到一片焦黑，火調人員也忙著進進出出採集搜證，住戶表示，凌晨有聽到吵鬧聲，懷疑是人為縱火。這場火警也造成三部半的機車被燒毀，到底機車怎麼會在半夜突然起火？自燃還是有人縱火，都還有待火調科查個仔細。

起火原因有待火調科調查。圖／台視新聞

