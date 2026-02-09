彰化雙倫廢土二階環評說明 不見環評委員！民眾批重大瑕疵、會議無效

彰化縣民堅決反對「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕花壇鄉雙倫工程公司向彰化縣農會承租的6筆土地，位在大村鄉新埤仔頭段，打算開發成廢棄物掩埋場，基地開發面積15.14公頃，民眾擔心有毒廢棄土污染，誓死反對。今天縣府在大村鄉舉行「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」第二階段環境影響評估暨公聽會，現場只有環保局長江培根出席，沒有業者、也沒有環評委員，遭出席的民代及鄉民質疑程序不完備，會議無效。

縣府環保局長江培根表示，今天的公聽會及二階環評程序已完成，對於民眾所關切之相關議題，環保局絕無預設立場，會依程序審核。民眾若對該開發案有疑慮，可在2月23日將「意見書」寄到環保局，他們將納入環境影響評估審查報告中，送環評委員會審查。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，「真是見鬼了」，縣府公文指出，今天要針對此案做現勘，並做二階環評說明，現場卻不見環評委員，也沒有通知村民，二階環評說明會開在距離基地3公里外的大村農產中心，是刻意隔離村民參加，現場也不見環評委員，「沒有專家說明，村民怎能接受」，這裡面有太多瑕疵，她們認為環評無效。

她指出，彰化縣每年產生6萬噸掩埋廢棄物，依現有量能已足夠處理，但雙倫公司計畫的這個掩埋場，每年有10萬噸處理量能，分明是處理外縣市廢棄物，這讓大村鄉民無法接受。雙倫工程公司預計開發的掩埋場，基地開發面積逾15公頃林地，包含開闢進出道路、作業道路與連通道路，並設置三處滯洪與沉砂池、滲出水處理廠、覆土方暫置區，另保留基地周邊緩衝帶，與未整地部分共4.01公頃，做為保育區與保育綠地。

鄉長賴志銘表示，這個開發案已引起居民恐慌，因為它可能帶來地下水、環境污染以及交通威脅，希望業主能提出完整計畫，尊重居民的心聲。

今天出席的縣議員包括，楊子賢、李成濟、張欣倩，離基地最近的大村鄉平和村長賴居林表示，他們誓死捍衛家園，為了留給子孫乾淨的土地，他們要求撤案。

公聽會現場只有彰縣環保局長江培根出席，不見環評委員或業者說明。(記者顏宏駿攝)

