彰化雞蛋爆「芬普尼超標」！全聯速下架：憑發票回原店可退貨

食藥署近日執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化縣查出「鮮健蛋品洗選蛋」農藥殘留超標，下游販售的全聯已按規定下架相關批號產品，民眾可憑原交易完整發票至當時購物門市，將全力協助辦理退貨。

衛福部食品藥物管理署最近和各地方衛生局清查禽畜水產品藥物殘留狀況，彰化縣衛生局查出某牧場的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」農藥「芬普尼」代謝物殘留量超出容許標準，已有15萬顆蛋流入市面。

後經嘉義縣、嘉義市衛生局追查，7日嘉義市衛生局獲報，立刻通知下游販賣相關產品的全聯福利中心回收，轄內18間門市已在當天下架回收，廠商統計回報共攔截8盒有疑慮雞蛋。

對此，全聯福利中心9日晚間針對本次蛋品事件發布聲明，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

而嘉義縣衛生局7日獲報也展開清查，嘉縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣內僅新港的全聯門市有進該批雞蛋，不過稽查人員到達時，現場貨架已無該批蛋品，庫存也都售罄。

