彰化雞蛋芬普尼超標波及五十年老店 業者開放換蛋或退款

彰化文雅畜牧場雞蛋因芬普尼超標，自5日起遭移動管制。（鏡新聞）

彰化文雅畜牧場的雞蛋被檢出芬普尼超標，引起消費者關注。台中梧棲龍忠蛋行曾向該畜牧場進貨，顧客得知消息後希望辦理退換貨，但蛋行昨日休息，讓不少人撲了空。蛋行今日（17日）出面說明，昨天並非不接受退換蛋，而是仍在處理相關程序，強調目前架上販售的雞蛋都是經確認安全的產品，如民眾有需求也會協助辦理換蛋或退款。

彰化文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出芬普尼超標，自5日起移動管制。台中市食安處10日前往龍忠蛋行稽查時，發現該店9日進的一批籃蛋來源與案場相關，因此現場啟動抽驗。化驗報告於14日晚上出爐，結果檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm）。

彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，台中梧棲龍忠蛋行曾於9日進貨後引發民眾關注。（鏡新聞）

消息傳出後，部分民眾昨日前往龍忠蛋行退蛋，但店家因未營業而撲空。今（17日）蛋行開門，據中央社報導，業者表示，昨天是週日，仍有許多相關事務在處理，並非不接受退換蛋，所有顧客若想換蛋或退款都會受到妥善處理。蛋行強調，目前販售的雞蛋均符合安全標準。

民眾表示，自己於15日購買雞蛋，看新聞後原本想退蛋，但考量蛋行也是受影響方，最終選擇換蛋而非退款。龍忠蛋行經營者也說自己從業50年，與許多常客及鄰居保持往來，會盡量協助顧客處理疑慮產品，確保民眾安心食用。





