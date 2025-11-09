彰化雞蛋芬普尼超標！高雄大賣場未主動通知消費者 衛生局開鍘了

高市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通報，彰化縣殼蛋產品共3品項疑似含農藥「芬普尼」超標，並流向高雄市進貨商全聯公司所屬鳳山分公司。（圖／高市衛生局提供）

高市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通報，彰化縣殼蛋產品共3品項疑似含農藥「芬普尼」超標，並流向高雄市進貨商全聯公司所屬鳳山分公司，稽查小組指出，業者上月24日購入問題產品四季巨蛋14盒、初卵頭窩蛋28盒、悠活鮮蛋200盒，稽查當天現場僅剩少量盒數，衛生局當場要求業者下架，並主動通知購入產品消費者。

不過，衛生局8日再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，衛生局依違反《食品安全衛生管理法》，針對全聯實業股份有限公司裁罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒購買該批產品消費者，可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

呼籲業者務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，若發現有食安疑慮，危及消費者健康食品應主動下架並通知消費者，善盡企業責任，維護消費者食品安全與市民健康。

