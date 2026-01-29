彰化離奇死亡車禍！男倒臥路邊疑遭「輾爆頭」支離破碎…肇事凶車跑了

記者吳泊萱／彰化報導

彰化和美鎮發生離奇死亡車禍，一名騎士疑遭車輛輾過爆頭慘死。（圖／翻攝畫面）

彰化和美鎮發生離奇死亡車禍，今日（29日）中午11時許，有民眾發現工東三路旁的堤防道路疑似發生車禍，一名男子倒臥在機車旁，頭部疑似遭車輛輾壓，頭顱支離破碎，嚇得報警處理。警消到場確認男子已明顯死亡，由於現場並未發現其他肇事車輛，目前警方正在釐清死者身分及事故發生原因。

彰化和美鎮發生離奇死亡車禍，一名騎士疑遭車輛輾過爆頭慘死。（圖／翻攝畫面）

彰化縣消防局於今日中午11時42分獲報，稱工東三路旁的堤防道路發生車禍，救護人員到場發現，一名男子倒臥在機車旁，頭顱疑似遭其他車輛輾壓，已支離破碎，明顯死亡。

廣告 廣告

由於現場僅有死者的機車，並無其他肇事車輛，目前警方已通知車主家屬到案，後續將調閱周邊路段監視器，釐清死者身分及事故發生原因。



更多三立新聞網報導

公園教課遭割頸！土風舞女師鮮血狂流…急借手機打給兒：媽媽快死了

8刀砍殺土風舞女師害重傷！35歲凶嫌身分曝光…曾發預告文控：社會不公

住青年旅館被偷摸！男深夜驚醒「生殖器多一隻手」…變態室友下場曝

苗栗KTV鬥毆命案！男遭摺疊刀「刺穿前胸後背」慘死…警5小時內逮凶手

