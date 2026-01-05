彰化離奇車禍！女騎士噴飛墜圳溝 「倒頭栽卡樹幹」命危

彰化昨晚發生離奇車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

彰化縣大村鄉5日晚間發生一起離奇車禍。一名女子騎乘機車經過東美路時，突然失控撞擊，整個人高速噴飛後墜入旁邊約3公尺深的圳溝，倒掛卡在溝內一棵樹幹上，畫面驚險萬分。

根據彰化縣消防局通報，事故發生時間為當晚6時22分。女子當時獨自騎車，未涉及他人或其他車輛。不明原因之下，整個人以倒栽蔥的姿勢卡在圳溝中，無法自行脫困，情況危急。接獲報案後，消防局立即派遣大村及林厝兩地分隊馳援，共出動2輛消防車、1輛救護車與6名消防人員。

廣告 廣告

現場由林厝分隊小隊長林慶昌擔任指揮官，救援人員使用吊臂、籃式擔架及三角吊帶等專業設備，垂降至圳溝深處，將女子小心翼翼從樹幹間移出並固定於擔架上，再透過吊臂將人員及傷患拉升至路面，整個過程耗費極大人力與技術。

女子被救出時已無生命跡象，初步檢傷發現其左小腿有開放性骨折，並有多處擦挫傷。救護人員立即施行心肺復甦術（CPR），使用AED電擊，並搭配Lucas自動心肺復甦機進行急救，現場也使用頸圈與長背板保護後送醫。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高虹安涉貪二審大反轉！高檢署不買單 研議後上訴全因這理由

茗香園冰室老闆涉博奕洗錢306億遭求重刑！ 北院裁定500萬交保

Cigar Vie涉替太子集團洗錢！ 負責人陳韋翔訊後160萬交保