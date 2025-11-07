彰化離奇車禍！男騎車自撞「噴飛草叢」臉破大洞血狂流…重傷昏迷搶救中

記者吳泊萱／彰化報導

彰化花壇鄉發生離奇自撞車禍，男子騎車自撞，摔飛至路邊草叢。（圖／翻攝畫面）

彰化花壇鄉發生離奇車禍，昨日（6日）晚間8時許，一名劉姓男子騎機車行經圖書館後方的防汛道路時，突然失控自撞，整個人摔飛至路邊草叢中，警消獲報到場時，男子已陷入昏迷，經送醫搶救，至今仍未脫離險境，目前警方正在釐清事故發生原因。

男騎車自撞臉部受創鮮血狂流，陷入昏迷仍在搶救中。（圖／翻攝畫面）

彰化縣消防局於6日晚間8時57分許獲報，花壇鄉圖書館後方的防汛道路與彰員路二段一處巷口，發生騎士自撞事故。消防隊員到場時，騎士劉男倒臥在路旁草叢，已陷入昏迷，雖有生命跡象，但對疼痛刺激無反應，且臉部有明顯撕裂傷，經急救處置後立即將人送往彰化基督教醫院搶救。

據了解，劉男因傷勢嚴重，直到今日（7日）清晨仍未甦醒，目前彰化警分局交通分隊已申請鑑定許可書，將透過抽血檢測釐清男子是否酒駕，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

