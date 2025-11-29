彰化青年創業嘉年華活力登場 展現豐碩青創成果

▲青年創業嘉年華開幕式大合照。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府為推廣青年創業輔導成果，建立青創交流平台與展銷機會，於11月29、30日在彰化縣圓林園舉辦為期兩天的「114年彰化青年創業嘉年華」活動，縣長王惠美於今(29)日出席開幕儀式，與民眾一起目睹在地青年的創業成果。

▲攤位巡禮。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，縣府為協助青年留鄉、返鄉，每年編列1,000萬元的經費，提供最高30萬元的創業圓夢補助，目前已補助136位青年自己創業做頭家。也建立輔導創業機制，提供一年最多5次的專業服務，協助青年處理實體店面，或電商領域的規劃等等各方面問題。

▲市集現場。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，青年朋友創業後，需要舞台展現作品，縣府希望透過嘉年華活動，讓民眾看見彰化青年的力量。在設計展中，鄉親也感受到青年朋友的創意與活力，希望延續這股能量，持續推動各項政策。青年發展處今天規劃多樣活動，包括青創市集、互動體驗、青創產品推廣、音樂表演及青年交流等。為鼓勵民眾採購青年產品，推出「雙倍園遊券」，民眾只要用100元就能購買價值200元的商品，攤商更加碼推出限量福袋，讓大家用最實惠的方式嘗試青創產品，也請鄉親以實際行動支持青年新創品牌，讓青年更有力量。

王惠美指出，為提供青年創業空間，縣府今年在圓林園滯洪池生態公園2樓成立「圓林園青創基地」，有3間獨立辦公室、30席共同工作空間及會議室等辦公設施，讓創業青年可以安心打拚事業、互相砥礪交流，縣府將持續推動創業輔導服務，成為青年最有力的靠山。今、明兩天還有年輕人喜愛的「怕胖團」及「宋德鶴」樂團表演，現場也有適合親子同樂的手作體驗及拍貼機，讓大小朋友來圓林園逛市集、聽音樂、吃美食，用雙倍優惠度過愉快的週末時光。

議員曹嘉豪代表致詞表示，感謝縣長對青年政策的支持與推動，綻放成豐碩的成果。議會也會全力支持縣府的政策，讓彰化青年能夠安居樂業。

員林市代理市長賴致富表示，感謝王縣長將這樣有意義的活動帶到員林。青創基地在圓林園滯洪池生態公園，希望青年朋友能回鄉扎根、實現夢想。

青年發展處表示，縣府持續提供創業輔導服務。也推動青年創業圓夢補助計畫，只要完成30小時創業課程並撰寫提案就能申請，讓青年創業不再孤單。邀請青年朋友共同投入，勇敢創業實現夢想，一起打造更具活力與競爭力的青年友善之都。