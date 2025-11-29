彰化青年創業嘉年華 圓林園盛大登場

彰化縣長王惠美(右)巡視青年創業嘉年華活動的攤位。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府為推廣青年創業輔導成果，建立青創交流平台與展銷機會，於二十九、三十日員林市圓林園舉辦一一四年彰化青年創業嘉年華活動，縣長王惠美表示，縣府為協助青年留鄉、返鄉，每年編列一千萬元經費，提供最高三十萬元的創業圓夢補助，目前已補助一三六位青年自己創業做頭家。也建立輔導創業機制，提供一年最多五次的專業服務，協助青年處理實體店面，或電商領域的規劃等方面問題。

王惠美表示，青年朋友創業後，需要舞台展現作品，縣府希望透過嘉年華活動，讓民眾看見彰化青年的力量。在設計展中，鄉親也感受到青年朋友的創意與活力，希望延續這股能量，持續推動各項政策。

此次活動包括青創市集、互動體驗、青創產品推廣、音樂表演及青年交流等。為鼓勵民眾採購青年產品，推出「雙倍園遊券」，民眾只要用一百元就能購買價值二百元的商品，攤商更加碼推出限量福袋，讓大家用最實惠的方式嘗試青創產品。

王惠美指出，為提供青年創業空間，縣府今年在圓林園滯洪池生態公園二樓成立「圓林園青創基地」，有三間獨立辦公室、三十席共同工作空間及會議室等辦公設施，讓創業青年可以安心打拚事業、互相砥礪交流。

兩天的活動還有年輕人喜愛的「怕胖團」及「宋德鶴」樂團表演，現場也有適合親子同樂的手作體驗及拍貼機，讓大小朋友來圓林園逛市集、聽音樂、吃美食，用雙倍優惠度過愉快的美好時光。