彰化青年管樂團小號首席邱袖恩 以深情樂音迎接新年

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化青年管樂團首席小號演奏家邱袖恩老師，於12月最後一個假日，在彰化生活美學館實驗劇場舉辦「告別2025」小號獨奏會。演奏會以多首專為小號創作的曲目為主軸，在滿場樂迷熱情掌聲中，淋漓盡致地展現小號的光彩與張力，為2025年畫下最精彩的句點，也象徵迎向嶄新一年愛樂人生的期待。

一場小號演奏家邱袖恩告別2025的音樂發表會，在彰化生活美學館亮麗展現。（圖／記者周厚賢攝）

回首邱袖恩的音樂之路，十多年前僅因高中加入管樂團，便深深愛上音樂，從此踏上專業演奏之路。大學期間選擇就讀東海大學音樂系，在勤練不輟的努力下，先後接受何昱寬老師、張詠順老師、許榮富老師，逐步奠定以音樂作為終身志業的基礎。畢業後，邱袖恩除加入彰化青年管樂團擔任首席小號外，也長期投入音樂教育，於縣內多所國小至高中音樂班與社團擔任指導老師，並自組「綻聲銅管五重奏」，讓每天都成為與小號相伴的美好時光。

從高中因為加入管樂團而就此愛上，邱袖恩從大學開始走向專業的音樂人生。（圖／記者周厚賢攝）

本場音樂會中，邱袖恩在鋼琴吳紹齊、單簧管陳士彥的伴奏下，演繹多首膾炙人口的經典作品。樂聲時而高昂自信、時而飛揚奔放，細膩動聽的音色讓樂迷深刻感受到小號演奏獨有的氣韻與力量；而邱袖恩舉手投足間所流露的深情與專注，更為舞台增添動人的藝術魅力。這場演出不僅是邱袖恩告別2025年的重要里程碑，也展現他持續走向更寬廣音樂人生的堅定步伐。喜愛她的樂迷都知道，袖恩老師的音樂旅途每一年都會帶給他們更多的期待。