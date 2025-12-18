彰化青年論壇鼓勵年輕世代勇敢追夢 模仿天王郭子乾的舞台人生開講

▲彰化縣政府17日下午於彰化縣立圖書館1樓演講廳舉辦「彰化青年論壇」，特別邀請家喻戶曉的模仿天王郭子乾，以「笑聲背後的責任：模仿天王郭子乾的舞台人生」為題開講。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府17日下午於彰化縣立圖書館1樓演講廳舉辦「彰化青年論壇」，特別邀請家喻戶曉的模仿天王郭子乾，以「笑聲背後的責任：模仿天王郭子乾的舞台人生」為題開講。分享人生歷程、職涯轉折與幕後故事，帶領青年領略「低潮不是終點，而是重生的起點」，鼓勵年輕世代勇於追夢、突破自我，以行動創造對社會的正向影響力。彰化縣長王惠美出席與郭子乾先生一同勉勵在場青年。

王惠美表示，青年論壇邀請到郭子乾老師，2023年時曾與郭子乾合拍反詐騙宣導影片，今年他再度與警察局合作拍攝影片，同時擔任彰化縣的反詐大使。郭子乾以模仿大師聞名，不僅帶給大家許多快樂，也時刻傳達發自內心的真誠，今天透過演講分享他的奮鬥過程，希望能帶給青年朋友啟示。現場有許多青年諮詢委員參與，今年已是青年諮詢委員會成立第3年，感謝所有青年朋友蒞臨聆聽，也感謝郭子乾老師願意撥空與青年朋友分享豐富的人生履歷。

郭子乾表示，一路走來與彰化非常有緣，之前曾與王縣長合拍反詐騙影片，今年則為彰化縣警察局拍攝反詐騙影片，可算是彰化的反詐大使。近年詐騙極多，身為公眾人物要做的就是極力宣導，告知大家反詐騙的方法。彰化縣用很好的方式，請便利商店員工隨時注意有無可疑人物詐領現金，建議這個方法可以擴展到全國，將能有效減少詐騙案發生。

青年發展處表示，郭子乾以詼諧、真誠且深具力量的分享，引領青年朋友走進他的人生劇本，從剛入行的青澀摸索、面對低潮的自我調整，到重返舞台的勇氣。藉由分享自身故事，讓青年感受到光鮮亮麗的背後，是無數次的挫折、努力與自我修煉，每一次挫折，都成為繼續前進的力量。

此次論壇不僅象徵跨世代對話之開啟，也展現縣府持續建立青年參與平台的政策方向。縣府近年來積極推動青年參與政策，包含青年諮詢委員會、規劃成立青年志工隊、推動青年培力課程等，希望透過多元平台，讓青年在政策討論、地方治理等領域有更多發聲及參與的空間。鼓勵青年將專長與創意投入地方，攜手打造更宜居、更具創意與活力的「美好彰化 希望城市」。