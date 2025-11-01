彰化頒贈會考優異學生獎學金 7大利多鼓勵在地升學

【記者林玉芬彰化報導】彰化縣府31日舉辦「114年度國中會考優異學生獎學金頒贈典禮」，縣長王惠美親自頒發73萬元獎學金給23位優秀學子。



王惠美表示，今年國中會考優異學生23名學生符合申請資格，5A++（10萬元）1名、5A（5萬元）3名、4A1B（3萬元）10名、3A2B（2萬元）9名，成功吸引更多優秀學子選擇縣立高中就讀，未來也期盼逐步提升本地升學比例。

王惠美表示，和美高中張博泰同學榮獲5A++滿級分，張博泰自國中階段即在和美高中國中部就讀，屢次蟬聯全年級第一名，畢業榮獲縣長獎，在縣內第三次及第四次模擬考中均考取5A++的優秀成績，是彰化學子的學習典範。

縣府為全面照顧彰化每位學子，提出國中教育會考精進教學減C提A方案，讓優秀的孩子更多元發展，並讓成績低於平均值以下的同學，也能突破學習困境，並拉高平均值。在教師用心指導下，表現更加卓越，為高中階段奠定良好基礎。

王惠美指出，投資教育就是投資未來，縣府提出7大利多教育措施鼓勵學生在地升學，讓孩子們依照各自興趣選擇適合的學校，留在家鄉就近讀書，節省通勤時間。

榮獲5A++滿級分的張博泰表示，選擇就讀和美高中的首要因素，是國中就在此就讀，直升高中可以待在熟悉的學習環境。其次是獎學金的誘因，能透過獎學金去購買所費不貲的音樂線上課程。加上學校多元的課程與校外參訪，豐富的資源對學習幫助很大，就近念書也很便利。

教育處表示，縣府針對設籍本縣、透過免試入學或特色招生錄取並就讀縣立高中的本縣國中畢業生，特別訂定「彰化縣政府獎勵國中畢業生升學縣立高級中等學校獎學金實施要點」，依其國中教育會考成績核發獎學金，最高可獲得10萬元入學獎勵。此外，學生入學後若每學年成績達年級前10%，就可持續申請獎學金，並推出一校一特色實驗班、培育運動菁英及藝術人才、校校國際視訊教室及駐校外師、客製化專屬美國遊學營、雙外師全英線上課程、享有CSUSM申請入學優惠條件等其他利多，盼能吸引彰化優秀學子在地升學。

