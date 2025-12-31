彰化領航 皮蛇疫苗防護啟動

縣長王惠美及國家預防接種諮詢委員會召集人兼台灣疫苗推動協會理事長李秉穎等人與會，共同見證彰化在高齡防護政策上的重要里程碑。（記者方一成攝）

彰化縣衛生局昨（三十一）日上午於縣府一樓中庭舉辦「彰化領航‧全國最大‧帶狀�疹（皮蛇）疫苗防護行動啟動記者會」，宣布一一五年一月二十日將正式啟動全國規模最大的六十五歲（含原住民五十五歲）以上長者帶狀�疹疫苗接種計畫，彰化縣長王惠美及國家預防接種諮詢委員會召集人兼台灣疫苗推動協會理事長李秉穎等多位貴賓與會，共同見證彰化在高齡防護政策的重要里程碑。

王惠美表示，為提升本縣長者免疫防護力、降低重症與併發症風險，彰化縣自購二萬劑疫苗，提供設籍本縣一年以上一萬名長者施打兩劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付六○○○元，其餘不足部分由縣府補助。一一五年一月二十日起開放長者至衛生所臨櫃預約登記接種，歡迎長輩踴躍參與，縣府團隊與您一同守護健康，為一一五年幸福彰化開啟嶄新氣象。

王惠美表示，隨著高齡人口逐漸遞增，長者年紀越大，身體抵抗力越差，亟須要透過疫苗以維護自身健康。因名額有限歡迎長者提前預約，縣府將持續推動更多貼近長者需求的健康政策，讓「彰化幸福向前行」。

縣議員劉淑芳代表致詞表示，感謝王縣長縣府團隊用心規劃，帶狀�疹疫苗防護行動可以協助長輩減痛、為家庭減壓，是守護高齡健康、提升公衛防護的重要里程碑。有聽到長輩反應晚上痛到睡不著，白天痛到不敢動，但疫苗價格自費兩劑高達一萬八到兩萬元，是一筆龐大開銷。感謝議會同仁支持其在今年會期中的提案，規劃本縣長者疫苗接種計畫，誠摯邀請符合資格的長輩踴躍接種疫苗，讓每位長輩都享有健康保障。

國家預防接種諮詢委員會召集人兼台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，帶狀�疹（皮蛇）會導致神經痛，而且與心血管疾病相關，包括中風、心肌梗塞、失智等疾病，所以其實這支疫苗的價值是被低估的，恭喜彰化縣跨出全國首創的第一步。

ACIP委員暨國立臺灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，感謝王縣長縣府團隊的用心，接種帶狀�疹（皮蛇）疫苗可以提升成人的身體免疫力，同時可以預防心血管疾病及降低失智機率，維護身體健康並保障生活品質，這是全台在成人健康防護上的重要里程碑。

彰化縣衛生局表示，依據一一四年十一月彰化縣戶籍人口資料顯示，六十五歲以上人口已達二四五七八五人占全縣人口二十.二九%，本次萬人接種補助計畫不僅回應高齡健康需求，也象徵本縣向「健康老化」跨出重要一步。本接種計畫由全縣二十七個鄉鎮市衛生所臨櫃預約及接種，低收及中低收入戶長者由衛生局事先寄發紙本通知單，並於一月二十日至二月十三日持通知單到衛生所確認資格無誤後完成第一劑接種。

一般長者於一月二十日起至衛生所預約登記後，由衛生所提供繳費單，透過銀行臨櫃匯款（不含中信銀櫃檯）；銀行自動化通路（包含網銀、行動銀行、實體ATM、語音轉帳）；四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart）等門市繳費。成功繳費後長者接到簡訊通知或預約登記十四日後，即可到衛生所完成第一劑接種，並提醒民眾本方案繳費後無法退費及轉讓。

帶狀�疹是由水痘-帶狀?疹病毒引起的疾病，俗稱「皮蛇」，大部分都是小時候曾感染水痘，水痘-帶狀�疹會使病毒潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，免疫力下降時可能再次活化引發帶狀�疹。帶狀�疹一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹。急性期皮疹及疼痛持續時間約數周，部分病患會併發帶狀�疹後神經痛，此併發症疼痛可能持續數月甚至超過一年的時間。

�其他併發症包含眼部帶狀�疹，嚴重可能導致視力受損、失明。疾病好發於50歲以上成人、免疫功能低下者或曾經感染者亦可能再次發作，包含人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑患者等族群皆為高風險對象。