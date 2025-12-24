彰化類初選民調不公？陳茂松嗆退出選對會 黃秀芳喊團結「支持陳素月」

民進黨立委黃秀芳。楊亞璇攝



民進黨今天（12/24）上午舉行選對會，會中達成共識，建議徵召民進黨立委陳素月參選2026彰化縣長，選對會正國會代表陳茂松質疑民調不公，揚言退出選對會。爭取提名失利的正國會民進黨立委黃秀芳今在臉書表態，民進黨上午召開選對會確定徵召陳素月為縣長參選人，她表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選。

民進黨彰化「類初選」民調結果，排名依序為陳素月、黃秀芳、邱建富、林世賢，第一名約44％，第二、三名42％左右、第四名約40％，由於彰化縣民調落差太小，陳茂松在選對會中質疑民調公正性，也嗆聲退出選對會，但包括秘書長徐國勇等人都全力安撫，最後選對會仍拍板建議提名陳素月。

黃秀芳中午在臉書表示，「這次的類初選已經翻頁，但是讓彰化更好的願景，卻永遠都是秀芳心中的進行式！」黃說，她誠摯的再次感謝，在類初選過程中，所有向她表達支持的每一位鄉親，有你們真好，真心謝謝你們，用心聽，認真做。過好生活，「咱，繼續，逗陣拚！」

黃秀芳表示，民進黨上午召開選對會確定徵召陳素月為縣長參選人，她表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選。

