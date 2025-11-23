彰化食農嘉年華登場！6.5萬人共學食育新風潮

2025彰化縣食農教育嘉年華」今日在鹿港鎮立體育場登場，縣長王惠美（左五）希望藉此讓小朋友從小培養正確的飲食習慣。（葉靜美攝）

食農教育從小紮根，「2025彰化縣食農教育嘉年華」今日登場，許多學校拿出特色農作到場推廣，校園中種植多棵可可樹的德興國小，由學生擔任關主，向民眾介紹可可生態，縣長王惠美指出，縣府7年來已帶動6.5萬人參與食育計畫，讓孩子認識食材、了解生產，在生活中尊重自然、珍惜土地，培養正確的飲食習慣。

「2025彰化縣食農教育嘉年華」今日在鹿港鎮立體育場登場，內容豐富多元，現場有42個成果展售攤位、23個趣味闖關，並規畫食農講堂、親子挑戰賽及多場精采的才藝表演，適合全家大小一起寓教於樂。

德興國小可可食驗室引起親子好奇，前來闖關，校長林惠如（右）表示，會設置可可食驗室，是因為校內種植有20多顆可可樹。（葉靜美攝）

王惠美表示，彰化是農業大縣，縣府積極推動「從產地到餐桌」的食農教育，期盼從小扎根，自2019年起，7年來累計投入4728萬元，推動食育美學堂計畫，帶動超過6萬5000名師生與社區民眾參與，食農教育嘉年華活動讓參與民眾在闖關與互動中深入了解農業知識與農民的辛苦，另也規畫摸彩活動，只要集滿7枚闖關印章或消費滿500元，就有機會獲得50吋液晶電視、平板電腦等豐富好禮，要讓大家滿載而歸。

德興國小可可食驗室引起親子好奇，前來闖關，校長林惠如表示，會設置可可食驗室，是因為校內種植有20多顆可可樹，讓學生參與種植、照顧到收成整個過程，也試著讓小朋友體驗從可可到巧克力的流程，希望透過闖關活動，加深親子對可可樹的認識。

王惠美指出，縣府持續推動「三章一Q」國產可溯源食材制度，並每周提供一次縣產有機蔬菜午餐，確保孩子安心享用新鮮健康的食材，真正理解「吃得健康、懂得珍惜」的概念；彰化擁有山海平原的多樣性，也培育出全國最多，約3000位的優秀青農，鼓勵大家多採購「彰化優鮮」品牌的農特產品，以實際行動支持在地優質農業。

