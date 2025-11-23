彰化食農教育嘉年華登場 推動食育新觀念

【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣食農教育嘉年華23日在鹿港體育場舉行，縣長王惠美表示，彰化是農業大縣，縣府推動「從產地到餐桌」的食農教育，期盼從小扎根，自2019年起，7年累計投入4,728萬元，推動食育美學堂計畫，帶動超過6萬5,000名師生與社區民眾參與，讓孩子認識食材、了解生產，在生活中尊重自然、珍惜土地，培養正確的飲食習慣。



王惠美表示，食農教育嘉年華現場有42個成果展售攤位、23個趣味闖關，並規劃食農講堂、親子挑戰賽及多場精采的才藝表演，除了在闖關與互動中深入了解農業知識與農民的辛苦，也規劃摸彩活動，集滿7枚闖關印章或消費滿500元，就有機會獲得50吋液晶電視、平板電腦等豐富好禮。

王惠美指出，縣府推動「三章一Q」國產可溯源食材制度，每週提供一次縣產有機蔬菜午餐，確保孩子安心享用新鮮健康的食材，理解「吃得健康、懂得珍惜」的概念。此外，彰化也培育出全國最多約3,000位的優秀青農，鼓勵大家多採購「彰化優鮮」品牌的農特產品，以實際行動支持在地優質農業。

教育處表示，縣府未來將以「永續教育」與「地方創生」為雙主軸，推動跨校合作與社區連結，發展飲食文化、環境教育與創新教學的實踐場域。同時，也將持續與農業部、教育部及在地產業攜手合作，打造更多以學習、體驗與產業共榮為核心的行動計畫，讓孩子在理解土地、尊重自然的過程中，培養責任感和行動力，並將永續理念落實於日常生活中。