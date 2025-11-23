中部中心／黃毓倫、羅宇翔 彰化報導

2025彰化縣食農教育嘉年華，週日上午在鹿港鎮立體育場舉行，現場展售攤位42攤，小朋友化身一日銷售員，向縣長王惠美推銷展售，王惠美說縣府過去七年，花費四千多萬，推動食農教育，讓孩子知道農夫的辛苦，懂得珍惜食物，同時也了解食安的重要性！

彰化縣長王惠美來到食農教育嘉年華，參觀現場展售的攤位，只見小朋友從學生的身分，搖身一變，當起一日銷售員，現學現賣，還向縣長推銷在地農特產。

廣告 廣告

彰化縣長王惠美：「在這邊做了很多的展售，我想讓孩子及早來接觸，這樣的一個部分，那試著自己來做生意，我覺得也是一個很好的一個教育。」





彰化食農教育嘉年華 縣長王惠美宣傳縣府補助護食安

小朋友化身一日銷售員，推廣在地農特產品。（圖／民視新聞）









2025彰化縣食農教育嘉年華，週日上午在鹿港鎮立體育場舉行，現場除了食農教育成果展售攤位42攤，還有趣味闖關23攤，食農講堂7堂，以及豐富的才藝表演，非常適合爸爸媽媽帶著孩子，一起來參加活動，寓教於樂。

彰化縣長王惠美：「彰化是個農業大縣，怎麼樣讓我們在地的鄉親，吃得健康、吃得安全，讓大家對於食安更有概念，那我們在學校就是，從產地一直到餐桌，讓孩子們來了解，第一個他們會知道農夫的辛苦，他們會更加的惜食。」





彰化食農教育嘉年華 縣長王惠美宣傳縣府補助護食安

彰化縣政府推動食農教育，讓孩子從小知道惜食也了解食材的產地。（圖／民視新聞）









彰化縣政府每年投入經費，推動食農教育，7年來累計補助4，728萬元，總計有6萬5，000名師生、家長與社區民眾受益，從生活中落實食農教育，讓孩子吃得健康、懂得珍惜也了解食物的產地！





原文出處：彰化食農教育嘉年華 縣長王惠美宣傳縣府補助護食安

更多民視新聞報導

《花田夜宴》設計之夜圓滿落幕！彰化行創783萬9千人次高峰

2025彰化縣媽祖祈福文化節登場 邀民眾拜媽祖遊彰化

問題蛋流入市面！ 綠營群起圍攻彰縣府管控失靈

