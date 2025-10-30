彰化養豬場驚現3頭死豬網轟不查 動防所揭真相

〔記者張聰秋／彰化報導〕正值非洲豬瘟禁宰禁運的關鍵期，有網友在Threads上PO了一張彰化縣某養豬場圍籬外堆放3頭斃死豬的照片，質疑官方不受理民眾檢舉，引發熱議。

對此，彰化縣動物防疫所今天(30日)嚴正澄清，照片裡的斃死豬是在疫情發生之前1個月，約今年9月，動防所再進一步調查這個月(10月)該場豬隻死亡情況沒有發現異常死亡，請民眾不要以訛傳訛，製造恐慌。

動防所所長董孟治表示，該豬場共飼養2225頭豬隻，在台中梧棲場10月22日傳出疫情前，10月19日到29日，該場單日最多死亡豬隻為10月26日死了4頭中豬，換算死亡率千分之1.7，遠低於2%，是在正常範圍內。

廣告 廣告

董孟治指出，飼主向他們解釋，被拍到的豬隻不是最近發生，動防所也比對照片四周環境與目前景況，現況草皮已長得很高，跟照片裡光禿一片不同，因此推測照片拍攝時間已有一段時間了，應該不是最近才拍的。

至於PO文者聲稱檢舉被拒，動防所澄清，未接獲相關通報，不清楚網友是向哪個單位反映。

貼文一出，引起網友兩極反應。有網友留言說，「豬場一天死幾頭豬很正常，如果每見死豬就通報，檢驗人員頻繁進場，對畜牧場是很大的壓力。」、「我也是豬農，每天有幾頭死豬很常見，不必過度恐慌。」也有網友批評，「有圖有真相，彰化縣政府卻不查？」、「彰化也要淪陷了嗎？」、「死豬至少要用帆布覆蓋起來吧！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄加強列管40場高風險養豬場 防堵非洲豬瘟

台中「燕圾湖」政策再轉彎！ 10/30起剩這3處可倒廚餘

梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦

台中非洲豬瘟案場三聯單數字不一 應變中心：將協助釐清

