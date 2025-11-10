彰化養雞場"芬普尼蛋" 排除場內污染解除移動管制

食藥署9日晚間公布，彰化縣一處蛋雞場，生產4批雞蛋，"芬普尼代謝物"含量，被驗出超標3倍。究竟污染來源是什麼？農業部說明，雞場內相關項目，都沒有檢出"芬普尼"，初步可排除案場內污染，不排除是因環境污染所導致，至於當事案場已經解除移動管制。

位在彰化縣埤頭鄉，這處傳統養雞場，飼養4萬9，000隻蛋雞，其中生產的4批雞蛋，被驗出有"芬普尼"含量超標，10日上午，動防所人員，來對畜主做訪談，將會開罰，最高裁罰30萬元！

彰化養雞場雞蛋驗出「芬普尼」超標3倍 初步排除場內污染並解除移動管制

彰化雞場驗出芬普尼蛋。(圖/李文華攝)

蛋場內生產出來的蛋，出貨給"鮮健洗選蛋場"，衛生單位抽驗白殼雞蛋，芬普尼代謝物含量0.03ppm，是容許量0.01ppm的三倍！10月23日生產626盒，4日檢出後，回收83盒，已賣出543盒。進一步追查，同一家畜牧場，另外還有3個批號的蛋，也都有微量殘留！





彰化雞場驗出芬普尼蛋。(圖/李文華攝)彰化縣動物防疫所說明，是在5日下午收到彰化縣衛生局來文，先以電話通知畜主進行移動管制。6日到畜牧場稽查，不過場內沒發現含有"芬普尼成分"的藥品。動防所兩次查封場內蛋品，共418箱，並採樣送驗！7日接獲中央畜產會通知，沒檢出送驗雞蛋有"芬普尼"。8日接獲衛生局通知，可解除移動管制！

污染來源是什麼？由於雞場的雞籠、雞蛋、飼料等，都沒有檢出芬普尼，初步可排除案場內的污染可能，因此沒有擴大抽查週邊其他蛋雞場規畫。農業部說，還需要彰化縣農業、衛生單位，進一步追查，不排除是因為環境污染、周邊農田施用芬普尼導致。





