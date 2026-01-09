彰化首創導入專業藥師進入日照中心 提供長者用藥好品質

彰化縣藥師公會舉辦「藥(耀)入日照，點亮彰化」記者會。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

彰化縣藥師公會九日於鹿港鎮衛生所舉辦「藥(耀)入日照，點亮彰化」記者會，縣長王惠美表示，彰化縣率全國之先，導入專業藥師進入日照中心，補足用藥管理關鍵缺口，透過跨單位及公私協力方式，採先行試辦、滾動修正，建立可複製且可推廣的照護制度，降低用藥風險並強化復能成效，落實高齡友善與全人照護政策。

王惠美表示，感謝彰化縣藥師公會用心安排，從一開始試辦的三家，滾動修正擴大至二十八家，未來希望能導入全縣共八十家日照中心，讓每一位長輩使用藥物更安全，也讓彰化日照中心成為長輩養老首選。

王惠美指出，縣府目前共規劃十八棟老幼共融的長照衛福大樓。也感謝彰化縣藥師公會、醫院藥師、社區藥局夥伴及日照中心同仁的共同努力，讓這項全國首創政策順利推動，期許透過健全社福措施，提供給長者優質的照顧服務。

彰化縣藥師公會理事長范訓誠表示，感謝王縣長從關懷長者的角度出發，支持提升藥事服務品質，由衛生局協助溝通和輔導，促成這項全國首創的計畫。在藥師公會協調下，目前順利進駐二十六鄉鎮市共二十八處日照據點，藥師公會發揮專業，全力守護民眾的用藥安全，期盼彰化這項領先全國的制度能逐步推廣至各縣市。

衛生局表示，在不增加日照業者成本前提下，結合彰化縣藥師公會，動員社區藥局藥師人力，定時、就近進入日照中心，協助輔導照服員提供給長者最佳用藥服務。期望在衛生局、藥師公會的行政支援、醫院藥師的學術加持、和社區藥局就近親切服務的三方協力下，讓社區長者享受到健康舒適的安養生活。