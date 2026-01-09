彰化首創導入專業藥師進入日照中心

「藥（耀）入日照 點亮彰化」啟用儀式 （圖源：彰化縣政府提供）

彰化縣藥師公會於9日上午在鹿港鎮衛生所舉辦「藥（耀）入日照 點亮彰化」記者會，彰化縣長王惠美表示，彰化縣導入專業藥師進入日照中心，補足用藥管理關鍵缺口，透過跨單位及公私協力方式，建立可複製且可推廣的照護制度，降低用藥風險並強化復能成效，落實高齡友善與全人照護政策。

因應臺灣社會快速老化，彰化縣府團隊建置全時段安養機構，也積極發展在宅安養與日照中心，以減輕家庭照護負擔。在不增加日照業者成本前提下，結合彰化縣藥師公會，動員社區藥局藥師人力，「定時」、「就近」進入日照中心，協助輔導照服員提供給長者最佳用藥服務。

彰化縣長表示，期望在衛生局、藥師公會的行政支援、醫院藥師的學術加持、和社區藥局就近親切服務的三方協力下，讓社區長者享受到健康舒適的安養生活。