彰化首創藥師入日照中心 降低長者用藥風險

▲彰化縣藥師公會於鹿港鎮衛生所舉辦藥（耀）入日照點亮彰化記者會，縣長王惠美與會。（記者方一成攝）

彰化縣藥師公會於昨（九）日上午於鹿港鎮衛生所舉辦「藥（耀）入日照點亮彰化」記者會，彰化縣長王惠美與會。王縣長表示，彰化縣率全國之先，導入專業藥師進入日照中心，補足用藥管理關鍵缺口，透過跨單位及公私協力方式，採先行試辦、滾動修正，建立可複製且可推廣的照護制度，降低用藥風險並強化復能成效，落實高齡友善與全人照護政策。

王縣長表示，感謝彰化縣藥師公會用心安排，從一開始試辦的三家，滾動修正擴大至二十八家，未來希望能導入全縣共八十家日照中心，讓每一位長輩使用藥物更安全，也讓彰化日照中心成為長輩養老首選。

王縣長表示，現今人口老化速度快，如何讓長輩快樂安居養老，一直是縣府施政的首要目標，縣府目前共規劃十八棟老幼共融的長照衛福大樓。也感謝彰化縣藥師公會、醫院藥師、社區藥局夥伴及日照中心同仁的共同努力，讓這項全國首創政策順利推動，期許透過健全社福措施，提供給長者優質的照顧服務。

彰化縣衛生局表示，彰化縣藥師公會於一一三年選擇本縣三家較具規模的日照中心先嘗試建立讓長者、日照機構皆能接受的服務模式；一一四年並擴大試辦規模至覆蓋全縣二十六鄉鎮的二十八家，期盼在最短期間內，為全縣二十六鄉鎮所有日照中心提供最佳服務，也讓所有長者獲得最好的藥事照護。

在不增加日照業者成本前提下，結合彰化縣藥師公會，動員社區藥局藥師人力，「定時」、「就近」進入日照中心，協助輔導照服員提供給長者最佳用藥服務。期望在衛生局、藥師公會的行政支援、醫院藥師的學術加持、和社區藥局就近親切服務的三方協力下，讓社區長者享受到健康舒適的安養生活。