彰化首家全環控水耕蔬菜 蔡季科農展現創新能量

【記者林玉芬/彰化報導】社頭鄉蔡季科農公司26日舉行開幕剪綵，縣長王惠美、蔡季科農公司創辦人劉芳妤賢伉儷出席剪綵，共同見證彰化智慧農業的嶄新里程碑。



王惠美表示，蔡季科農以高科技打造室內優質水耕蔬菜生產環境，有效因應食品安全議題與極端氣候挑戰，提供穩定、安全、健康的蔬食來源，品質甚至可直接生食，為彰化農業科技領域開創新局。

王惠美表示，來自社頭鄉的五位劉姓姊妹，自2019年起懷抱「安心享食」的理念與使命，返鄉創立品牌，結合科技與農業，用心培育每一株水耕蔬菜。透過全環控技術有效節省土地資源、降低環境負擔，也能穩定產量與品質，展示現代農業的創新能量。

王惠美指出，其以「菜季滿滿」以「安心享食」為核心理念，透過垂直農場與全環境控制系統，讓蔬菜在最佳條件下生長，消費者也能吃得安心。這不只是生產蔬菜的地方，更是一個承載對土地、健康與未來關懷的創新場域，用實際行動守護全民飲食安全。

蔡季科農公司創辦人劉芳妤表示，蔡季科農是彰化第一家全環控水耕蔬菜業者，採用全智慧光照、全環境濕度與水質控制技術，堅持無農藥、無重金屬、無汙染的生產流程，確保蔬菜在安全潔淨的環境中成長。「蔡季」名稱取自主要股東姓名的前兩字，諧音也代表閩南語中「菜籽」(蔬菜種子)之意，象徵從源頭嚴格把關，讓消費者能安心享用健康蔬食。品牌Logo「菜季滿滿」則寓意在全環控環境下，一年四季皆能穩定生產優質、安全的蔬菜，讓民眾吃得健康、吃得開心。

農業處表示，彰化縣長期致力推動安全農業與智慧農業發展，「菜季滿滿」正是科技、環保、健康與關懷結合的最佳典範。期盼未來持續發揚這股創業精神，吸引更多青年返鄉投入農業，讓彰化縣生產的優質農產品走向全台、邁向國際。