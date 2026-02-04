彰化首展「友善石虎農作」 農田到餐桌一次看懂

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】想知道石虎怎麼在農田裡安心生活嗎？彰化今（4）日下午舉辦「從農地到餐桌—石虎與友善石虎農作展」開幕，透過生活化的展覽和飲食體驗，讓民眾了解石虎保育與友善農業的努力，展期一直到3月29日，透過生活化展示拉近民眾與保育行動距離。

「從農地到餐桌—石虎與友善石虎農作展」今在彰化開幕，展期至3月29日，拉近民眾與保育行動的距離。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署副分署長王怡靖表示，石虎是台灣瀕臨絕種的小型野生貓科動物，喜歡住在農村和淺山交錯的地方，但因為人類活動和棲地喪失，牠們的生存越來越困難。為了讓石虎有安全的家，林業及自然保育署南投分署和生物多樣性研究所自103年起，在南投推動「友善石虎農作」標章制度，鼓勵農友採取一系列友善行動：像是不使用除草劑、毒鼠藥、避免使用危險防治網、草生耕作，也不放養或餵食流浪犬貓，讓農田能成為石虎和其他野生動物的安全棲地。

王怡靖說，到目前為止，南投已有50位農友加入，友善農田面積超過93公頃，種的作物很豐富，包括稻米、香蕉、紅龍果、芭樂和柑橘等。而且不只是農田，很多在地餐廳和商家也加入行列，把友善農產品入菜，甚至開發特色產品，讓保育行動自然融入大家的日常生活。

不過，多數人對「友善石虎農作」背後的保育意義還不太了解。這次展覽就把保育理念帶進生活，結合飲食與消費體驗，讓大家看得懂、吃得到，並且更願意支持在地農業。現場還分享了十多年來推動友善農作的成果，讓民眾感受保育與農業共存的美好。

王怡靖強調，推動友善農作不只是政府和學術單位的努力，也靠農友的堅持與店家的支持。未來，希望有更多民眾參與，也鼓勵更多農友和店家加入，讓農業和保育能一起走下去。這樣石虎和其他野生動物就能在我們守護的土地上，安全自在地生活，也讓友善農作成為永續的好習慣。