彰化首度舉辦台印跨國產業交流論壇 搭建戰略產業對接平台

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市今（3）日舉辦「台印跨國產業交流論壇」，由彰化市公所與「彰化隊」共同主辦，吸引印度商工部次長 Shri. Amardeep Singh Bhatia 親率中央官員及38家印度關鍵戰略產業企業領袖到場，與國內電子大廠、上市公司及彰化在地標竿企業進行面對面交流，預期將帶動台印兆元級商機，成為新南向政策的重要實質成果。

彰化市舉辦「台印跨國產業交流論壇」，印度商工部次長率領38家印度企業代表團與國內電子大廠及在地企業面對面交流。（彰化市公所提供）

論壇由地方政府與民間團體發起，但肩負國家級經濟戰略意義。彰化市長林世賢指出，「彰化隊」自成立以來，積極行銷彰化在基礎工業與無人機產業的實力，成功吸引印度官方與企業界高度關注，首次打造地方城市對接印度戰略產業的制度化平台，也為中央推動新南向政策提供示範案例。

論壇核心目標是促成國內頂尖電子產業與彰化在地基礎工業，直接對接印度快速成長的戰略產業。透過專題演講、一對一洽談與企業展示，雙方分享技術經驗、市場資訊，探討共同投資、技術合作及供應鏈布局等專案，為未來台印產業合作奠定基礎。

印度代表團涵蓋電子製造、汽車零組件、資訊科技及工業園區等關鍵領域，包括 Dixon Technologies、Vedanta Displays、Maruti Suzuki、Bharat Forge 及 Tata Consultancy Services 等知名企業，顯示本次交流已提升至國家戰略層級。國內方面則有電子產業巨頭、上市公司及彰化在地標竿企業參與。林世賢表示，對企業而言，此次論壇相當於一條「直通印度」的產業合作快車道，可大幅縮短進入國際市場的時間與成本。

現場亦設有產業展示區，彰化無人機、精密機械及電子元件等企業展示最新產品，印度企業代表多次駐足詢問技術細節，交流熱烈。多位企業高層表示，透過面對面交流已看到具體合作契機，未來將啟動多項合作專案，從技術研發到供應鏈布局全面展開。

林世賢強調，「彰化隊」模式證明地方政府與產業能整合資源，建立國家級戰略平台，使台灣技術優勢與印度市場及製造優勢精準對接。他呼籲中央政府正視「彰化經驗」，將地方成功模式納入國家產業鏈重組及國際分散風險的布局，共同把握全球市場商機。