彰化首座大型百貨持續施工 林世賢到工地打破「停工謠言」

wm20251127203810648847

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】別再傳謠了！中友百貨彰化店動工中！針對近日「中友不蓋了？」傳聞，彰化市長林世賢今（27）日親自到工地現勘，強調工程正常進行，並表示對不實訊息保留法律追訴權。

彰化市長林世賢27日上午，偕同中友百貨台中店長陳俊華，以及施工廠商中屋營造總經理黃明俊，到位於旭光西路的工地視察。現場已完成混凝土大底澆置、地樑鋼筋綁紮與鋼模組立，並正進行筏基混凝土澆置作業，工程穩定進行中。

廣告 廣告

林世賢強調，近期流傳的「中友不蓋了？」謠言完全不實，對散布不實訊息者，市公所將保留法律追訴權。

中友百貨彰化店預定地原為彰化市第二停車場，占地2150坪。七年前，彰化縣政府委託市公所進行BOT開發；林世賢上任後成功招商，引進益彰股份有限公司投資，計畫斥資43億元，興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓，結合百貨、餐飲、影城及停車空間。

別再傳謠了！中友百貨彰化店正在施工，市長林世賢親到工地打臉不實消息，並對不實訊息保留法律追訴權。（彰化市公所提供）

基地2022年點交土地，2023年8月14日正式動土。原訂今年8月完工，但因施工面臨地質、地震防護與各項審查挑戰，工期延長，目前預計2029年5月11日完工啟用。

中屋營造黃明俊表示，「光工程料錢就投入超過6億元，工程正穩定進行，根本不可能停工。」由於基地前身為魚池，地質鬆軟，需加強防震與地基設計，包括改善土壤、補漿、連續壁等結構工法，加上縣府建照與五大管線審查，導致工程進度受外部因素影響，但都是為了安全與品質。

別再傳謠了！中友百貨彰化店正在施工，市長林世賢親到工地打臉不實消息，並對不實訊息保留法律追訴權。（彰化市公所提供）

林世賢也透露，彰化知名運動用品業者已與中友洽談設櫃，顯示業界對百貨前景樂觀。他呼籲市民支持投資、共同祝福，避免散布不實訊息打擊投資信心。中友台中店長陳俊華表示，期待與彰化在地品牌合作，打造購物、休閒、餐飲與親子活動的複合式空間，成為市民重要休閒娛樂據點，也帶動地方繁榮。