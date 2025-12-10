彰化首座戶外健身公園啟用 華興公園斥資千萬打造全齡、寵物友善新地標

林世賢市長和縣議會副議長許原龍以及市民代表會主席陳文賓在公園新增的戶外健身區示。圖／記者鄧富珍攝





彰化市華興公園完成整體改善工程，10 日正式落成啟用。此次工程由中央補助 350萬元、彰化縣議會副議長許原龍協助爭取縣府補助 400萬元，並由彰化市公所自籌300 萬元，總經費達 1,050 萬元。改善後的華興公園結合戶外健身、兒童遊憩及寵物友善三大功能，全面提升公園設施品質，成為兼具運動、休閒與親子共享的多功能生活型公園。

彰化首座戶外健身公園今日揭幕啟用，華興公園斥資千萬打造全齡、寵物友善新地標。圖／記者鄧富珍攝

本次工程最大亮點，為設置彰化市首座戶外健身設施區，引進多項專業體能訓練器材，涵蓋肌力訓練、伸展活動與核心穩定等功能，提供青壯族群多元健身選擇，也協助年長者維持基本肌耐力與活動能力，落實「走出家門就能運動」的理念，降低民眾參與運動的門檻，鼓勵養成規律運動習慣。

此外，兒童遊具區同步全面翻新，導入多元化遊戲設計與挑戰元素，提升探索、平衡與團體互動體驗，並全面鋪設安全減震地墊，大幅提升遊戲安全性與舒適度；公園內也新增綠地與植栽空間，不僅美化環境，更有助於舒緩生活壓力並降低都市熱島效應。

彰化市長林世賢表示，公園是城市重要的公共生活空間，不只是運動休憩場所，更是凝聚居民情感與社區認同的關鍵節點。華興公園改善過程中廣納民眾使用經驗與地方意見，致力打造一處「孩子能玩、家長能休息、長輩能運動、毛孩能活動」的全齡共享友善場域。

工程規劃也特別重視高齡與行動不便族群需求，全園導入無障礙動線與友善步道系統，優化高低差設計與夜間照明配置，提升輪椅、助行器及嬰兒車通行安全，讓不同年齡與身體條件的市民皆能安心使用。

因應寵物家庭逐年增加，園區亦增設寵物友善設施及清潔配套，包含清潔袋、沖洗設備與明確使用規範，在兼顧環境整潔的同時，促進人與動物和諧共用公共空間。林世賢強調，未來市公所將持續檢視各地公園需求，推動休憩空間升級與共融設施建置，營造更宜居的城市環境。

因應寵物家庭逐年增加，園區亦增設寵物友善設施及清潔配套，包含清潔袋、沖洗設備與明確使用規範。圖／記者鄧富珍攝

