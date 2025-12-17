彰化首批EMT-P結訓 30名高級救護員投入到院前救命第一線

▲彰化縣消防局於今日舉辦「高級救護技術員訓練結訓典禮」。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣消防局今（17）日舉辦「高級救護技術員（EMT-P）訓練結訓典禮」，首批由縣內自行培訓的30名學員順利完成自3月24日開訓以來的專業訓練，正式投入到院前高階救護行列。縣長王惠美親自主持典禮，感謝彰化基督教醫院及愛心企業的全力支持，期盼透過專業救護量能的提升，為縣民生命安全注入更堅實的保障。

王惠美表示，感謝彰基在過去9個多月的時間，對彰化首批的EMT-P訓練提供醫療技術上的支持跟援助，才能誕生彰化第一批30位符合TP資格的救護員生力軍，這段期間內接受長達1,296個小時的專業訓練且需通過考試檢驗合格。高級救護員其實就是急診室的延伸，在第一現場必須用其救護專業來搶救鄉親的生命與健康。縣府明年將持續推動EMT-P培訓計畫，目標是讓全縣26個鄉鎮市，至少都配置1名高級救護技術員，能危急時刻提供最即時、專業、值得信賴的救護照護。

廣告 廣告

王惠美指出，感謝台灣泰德軾股份有限公司捐贈2組模擬生理監視器訓練套組，共計112萬元，強化 EMT-P 在生理監控與高階判讀上的訓練能力。汎錏營造股份有限公司提供 30 組高級救護技術員個人裝備，價值45萬元，並曾於 114 年 9 月捐贈埔鹽分隊1輛高頂救護車，總額高達370萬元，長期支持消防救護量能。振泰織帶有限公司不僅捐贈2組模擬生理監視器訓練套組（112萬元），並加碼捐贈和美分隊1輛警備車（107 萬7,172 元），大幅增進本縣救護訓練與執勤能量。

彰化基督教醫院陳穆寬總院長表示，感謝王縣長重視縣民的健康，不論是EMT-1、EMT-P及相關的急救措施，都能在最短的時間內迅速建立起來。期許未來縣內的26個鄉鎮市都能各有高級救護技術員，能在危急時刻做最好的處置跟救治。

捐贈者張淑娟表示，我們深耕和美多年，對這片土地有著深厚的感情，一直以來都希望有機會回饋鄉里，這次很榮幸能捐贈這台消防警備車，期盼為地方的救災量能盡一份心力，守護大家的安全。

消防局表示，EMT-P是消防人員養成訓練中最困難的1項訓練，有3個第一的紀錄，第一是訓練時間最長:超過 1,296 小時 (約9個月，包含課堂上課、醫院及救護車實習)；第二訓練難度最高:需通過衛生福利部甄試才能取得EMT-P證照(相當於國家考試)；還有訓練成本最高:每位學員經費高達22萬元。雖然難度最高，但可依法執行注射給藥、氣管插管、電擊、體外節律器及超音波儀等進階急救處置，在急性心肌梗塞、嚴重過敏性休克、低血糖、氣喘急性惡化及 OHCA（到院前心肺功能停止）等危急案件中即時搶救，真正讓急診室延伸到救護現場。