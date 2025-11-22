彰化首波芬普尼檢測 全過關

彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次十五場高風險蛋雞場抽檢結果都未檢出。

（彰化縣政府提供）

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，二十日先檢驗十五場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，結果出爐，全部零檢出，針對其餘畜牧場將持續採樣監測。

縣府表示，這十五場二十日採驗後，二十一日早上送驗，共送檢十五件雞蛋、羽毛十五件、飼料十五件及場內用水十五件，總計六十件樣品，今天檢驗結果出爐，均是未檢出。

彰化縣政府表示，彰化縣是全台最大雞蛋產區，產量占全台一半，在文雅畜牧場檢出雞蛋含環境用藥芬普尼成分後，彰化縣政府為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，自十一月中旬起至十二月底止，針對全縣九三三場蛋雞場啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。

縣府表示，農業處及動物防疫所本月二十日會同政風處人員，首批針對十五場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場檢測，包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目採樣，檢驗結果今天揭曉，全部均為未檢出，顯示第一階段高風險場的蛋品安全無虞。