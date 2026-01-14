彰化香麻辣滑的味蕾狂想曲

由新竹金山街起家，以經典的「燃麵」為主打，「墨竹亭燃麵本家」已成為眾多文青族群心中一抹獨特的味蕾風景，憑藉其百年川味傳承與獨特風味，2026年正式插旗彰化市，為在地餐飲版圖再添新意。

墨竹亭燃麵本家彰化店，選址於彰化市曉陽路104號，此處地理位置鄰近彰化基督教醫院與南瑤宮，距離兩者皆約步行8分鐘。

初訪墨竹亭燃麵本家彰化曉陽店，會發現內用空間其實不算大，加上座位配置密集，用餐空間的確略顯擁擠。特別是尖峰時段，如果遇到外帶客人跟店內一起排隊結帳，中間的走道就真的會變得幾乎沒有空間了！加上店家採用叫號機取餐，在擁擠的環境下，確實需要多一份小心，以免避免碰撞。

墨竹亭燃麵本家的菜單有墨香乾拌麵、暖心熱湯麵、餃子、小菜、冷飲、手作功夫菜，餐點提供兩種升級套餐方案。

這次我點的是「鮮蝦抄手燃麵」還加購了A套餐。墨竹亭的家傳梅湯，跟市面上一般的酸梅湯很不一樣！它有一股獨特的香氣，喝起來不只有酸甜，更多了一份醇厚的回甘，是解膩、開胃的絕佳選擇。

套餐中的「花生米血」，米血糕被切成了適口的小塊狀，口感Q彈，紮實而不失嚼勁。店家搭配的醬油帶有微微的甜意，與點綴其上的花生粉，共同織就出一幅誘人的畫面。入口後，米血Q彈的本體與甜醬油、花生粉的香氣完美結合，味道香郁，層次感十足。

「鮮蝦抄手燃麵」抄手的部分，一碗有四顆，個頭不大，但內餡飽滿紮實包裹一隻鮮蝦。而此配料除了鮮蝦抄手，還有翠綠的蔥花、增添口感的花生碎、秘製椒香辣油，以及切絲的榨菜？為整碗麵增添了豐富的色彩與風味。

將所有配料與麵條充分攪拌後入口，麵條本身帶有不錯的嚼勁，與秘製椒香辣油完美融合。在舌尖上，瞬間便能感受到一股溫和卻又勾魂的椒麻香氣。

墨竹亭燃麵本家彰化曉陽店

彰化縣彰化市曉陽路104號





