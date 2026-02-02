彰化馬年小提燈「叩叩馬MONEY」限量發放 三場次領取時間曝

▲迎接馬年到來，彰化市公所推出全新馬年限定創意小提燈「叩叩馬MONEY」，以諧音祝福「馬上有錢」為設計主軸，一亮相即引發熱烈討論，預料將成為今年元宵節最吸睛的焦點小物。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接馬年到來，彰化市公所推出全新馬年限定創意小提燈「叩叩馬MONEY」，以諧音祝福「馬上有錢」為設計主軸，結合騎馬造型與討喜外觀，一亮相即引發熱烈討論，預料將成為今年元宵節最吸睛的焦點小物。

▲「叩叩馬MONEY」小提燈將分三場次限量發放，勢必掀搶領潮。（圖／彰化市公所提供）

有別於過往手提式燈籠，今年小提燈採用「騎馬造型」的立體設計，象徵財運、好運與幸福同行，讓大小朋友彷彿騎上幸運小馬，迎向嶄新的一年。提燈以喜氣紅與活力綠為主色調，兼具節慶氛圍與收藏價值，也被網友譽為「最有財氣的小提燈」。

彰化市公所表示，「叩叩馬MONEY」寓意敲開財富之門，希望為市民朋友帶來滿滿祝福與好運，也讓元宵節活動更加熱鬧精彩。「叩叩馬MONEY」小提燈將分三場次限量發放，首場於2月10日晚間6時在彰化慶安宮舉行，配合「半線古城慶典之都－點燈記者會」後發放，下午5時30分起發放號碼牌，限量1,000個；第二場於2月12日晚間6時在彰化市公所發送，數量同為1,000個；第三場則於3月3日元宵節當晚6時在彰化藝術館登場，限量1,500個。

彰化市公所提醒，所有小提燈皆為限量發送，送完為止，顏色隨機發放，恕不挑選。主辦單位呼籲民眾務必提早到場，依現場動線及工作人員指引配合領取，以免向隅。此外，彰化市春節市集期間每日更加碼推出「隱藏版黃金馬」小提燈，驚喜不斷、數量稀少，被譽為「夢幻逸品」，勢必吸引不少民眾天天報到、蒐集收藏。

最後，彰化市公所誠摯邀請全國民眾把握機會前來參與，一起騎上「叩叩馬MONEY」，敲開財富大門，迎接馬年旺旺來、財運滾滾來！