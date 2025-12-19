彰化市中山路與仁愛路口驚見「青蛙男」！一名黑衣男子在斑馬線上做出「倒退嚕」、「青蛙跳」等危險行為，不僅在路中央的分隔線上蹲下跳躍，甚至在斑馬線上蹲著等紅燈，直到車流開始移動才離開，讓目擊民眾嚇壞了。警方呼籲，民眾應在適當、安全的場所運動，在馬路上嬉戲蹲臥足以阻礙交通，依法可處500元罰款。

彰化馬路驚見「人肉青蛙」！男蹲斑馬線跳躍 警：違法可罰500元。(圖／TVBS)

一名男子在彰化市中山路與仁愛路口的斑馬線上做出奇怪的「青蛙跳」行為，引起路人和騎士的驚嚇。監視器拍下這名黑衣男子先在路邊「倒退嚕」，之後斜切到路中央，在分隔線和馬路上蹲下跳躍，甚至在斑馬線上蹲著等紅燈，直到車流起步才離開。目擊者推測這可能是打賭輸了的結果，但專家指出這種行為不僅危險還違法，依法可處以罰款。

廣告 廣告

「青蛙男」路口詭異跳躍 目擊者：打賭輸了。(圖／TVBS)

根據監視器畫面顯示，一名男子在彰化市中山路與仁愛路口的斑馬線上突然蹲下來用跳的方式移動，讓停等紅燈的騎士嚇了一跳。這起事件發生在18日上午11點多，附近住戶因為注意到這名行人的危險舉動，特別記錄了整個過程。目擊者表示，這名男子在斑馬線上跳來跳去，從一邊跳到另一邊。經查看附近民宅拍攝的影片，可以看到這名黑衣男子原本在路邊以「倒退嚕」的方式向後走，接著斜切到路中央的分隔線上，有時倒退走，有時蹲下來跳，最後跳到斑馬線上並蹲著等紅燈。

「青蛙男」路口詭異跳躍 目擊者：打賭輸了。(圖／TVBS)

對於這種奇特行為，目擊者認為可能是與人打賭的結果，並強調從男子的神情看來不像是身心障礙人士，而是故意為之。目擊者也質疑這種行為非常無聊且危險。專家指出，在馬路上車來車往的情況下，蹲下來的高度很容易讓車輛駕駛人沒注意到。更危險的是，這名男子蹲著等紅燈，甚至等到車流開始移動才往旁邊跳去，然後消失在監視器畫面中。

「青蛙男」路口詭異跳躍 目擊者：打賭輸了。(圖／TVBS)

彰化分局大埔派出所所長蔡騏宇呼籲，民眾若要運動健身，請選擇適當的安全場所，以確保所有用路人的安全。他進一步說明，依據道路交通管理處罰條例第78條規定，行人在道路上嬉戲蹲臥，足以阻礙交通，可處以500元罰款。

更多 TVBS 報導

機車載水塔上街！險看嘸騎士身影 民眾驚：隨時成「滾桶」

深夜惡火困住戶！5樓公寓出入口失火 消防奮救17人脫困

台中女騎士「雙手忙翻」邊騎車！右抱童左滑手機 恐被開3張罰單

加油、購物！ 羅伯萊納次子落網前畫面曝光 首度出庭很冷靜

