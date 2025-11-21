彰化騎士撞上大貨車不治 苗栗17歲騎士摔水溝昏迷

中部中心／綜合報導

彰化福興鄉，發生死亡車禍！一台大貨櫃車，與一名機車騎士，在路口發生碰撞，騎士送醫搶救後，宣告不治；另外在苗栗，有兩位機車騎士，在無號誌燈路口，發生事故，其中一名騎士，不慎摔進路邊水溝後昏迷，但經過調查，他年僅17歲，卻無照騎車上路。

大馬路上，車輛來來往往，對向一台大貨車，在路口，打著左轉燈，準備要轉彎，但這時一台機車疾駛而來，





彰化騎士撞上大貨車送醫不治！ 苗栗１７歲騎士摔水溝昏迷

疑搶快釀禍! 機車路口未減速直撞大貨車 騎士身亡（圖／民視新聞）

廣告 廣告





雙方在號誌燈由綠轉黃時發生碰撞，騎士撞上貨車車身後，連人帶車倒地，但這時，都沒有人上前關心傷者狀況，直接繞過車禍現場，所幸最後終於有一台銀色轎車，熱心擋住後方來車，避免發生二次事故，

驚險畫面就在彰化福興鄉彰鹿路六段與番婆街口，20日中午12點多，雙方疑似搶燈未禮讓，才會在路口發生碰撞事故，79歲許姓騎士，當場失去生命跡象，而經過檢測，40歲的黃姓貨車駕駛，沒有酒駕。

另外在苗栗苑裡鎮，也有路口發生事故。

少年摔進水溝裡，滿頭青苔，意識不清，路口的另一邊，也有一名男子。躺在地上等待救援。





彰化騎士撞上大貨車送醫不治！ 苗栗１７歲騎士摔水溝昏迷

機車相撞! 17歲少年＂無照騎車＂ 摔進2米水溝昏迷（圖／民視新聞）





其中一位傷者，未成年無照騎車要去上課，卻在路口與要去工業區上班的騎士，撞成一團，雙方傷勢都不輕，肇責及肇因，還須釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：彰化騎士撞上大貨車送醫不治！ 苗栗１７歲騎士摔水溝昏迷

更多民視新聞報導

桃園離奇車禍！轎車墜捷運8米深坑洞 女駕駛命大僅輕傷

轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷

台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商

