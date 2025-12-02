彰化騎士疑鬼切撞民間救護車 消防隊就在旁"即刻救援"

中部中心/李文華 彰化報導

一分鐘即時救援！彰化縣埔心鄉有一名騎士，疑似鬼切左轉，與一輛民間救護車碰撞，巨大撞擊力道，導致老騎士腳骨折！剛好一旁就是埔心消防分隊，隊員立刻衝出，有人立刻做交管，有人迅速處理傷勢，立刻將傷者送醫。





彰化駕駛疑鬼切撞民間救護車 消防隊就在旁邊「即刻救援」

騎士遭撞獲即時救援。

這輛本來騎在道路最外側，機車道上的車，騎士卻疑似鬼切，又像切西瓜的，就這樣直接跨了兩個車道，騎到了一輛亮著警示燈的救護車前方，救護車就這樣撞上了機車！過了幾分鐘，有人拿來了三角錐，ㄟ怎麼又有人拿三角錐來，ㄜ還是又有人拿三角錐來，這裡是怎麼會隨時準備這麼多三角錐呢？另一輛救護車，幾分鐘內也迅速到場，救護人員趕快幫傷者做處理，目擊者說，這也太神速了！

原來是埔心消防隊，就在車禍現場的週邊，啟動救援，就在彈指間。在彰化縣埔心鄉，84歲陳姓騎士，沿中正路二段到興霖路口，疑似未依規定兩段式左轉，疑似直接螃蟹切要左轉！廖姓駕駛開著民間救護車，車上載了一名病患，雙方閃避不及，在路口發生迎面碰撞！

救護人員第一時間先做傷口處理，再將傷者送往衛為福部立彰化醫院救治，充分把握了寶貴的急救時間。





原文出處：彰化駕駛疑鬼切撞民間救護車 消防隊就在旁邊「即刻救援」

