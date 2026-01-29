彰化驚傳死亡車禍！男騎士頭遭壓爛慘死 肇事駕駛跑了

彰化縣今天上午發生一起死亡事故。（圖／翻攝畫面）





彰化縣今（29）日上午發生一起死亡事件。一名74歲黃姓男子被發現倒臥在工東三路旁的堤防道路，頭部慘遭壓爛，身旁還有倒地的機車。警消經民眾報案到場後，確定該男子已死亡，但除機車外沒有發現其他事故車輛。

彰化縣消防局上午11時42分接獲報案，稱和美鎮工東三路10-1號旁堤防道路有一名男性倒地，頭部有被重壓的駭人傷勢，警消到場進行檢傷之後確定男子已經明顯死亡，現場只有機車一台，未發現其他肇事車輛。

轄區警方目前正在調閱事故地點附近監視器，以釐清這起死亡事故發生過程。

