彰化驚傳炸彈客！89猴群「街頭丟鞭炮」炸車底 轎車陷火團險釀火燒車

記者林意筑／彰化報導

多名男子成「炸彈客」在街頭上惡作劇，亂丟點燃的鞭炮。（圖／翻攝自臉書粉專 FDZNews）

彰化縣員林市近期在網路上瘋傳一段影片，可見有多名男子成「炸彈客」在街頭上惡作劇，不僅亂丟點燃的鞭炮，更故意往行駛中的車底丟擲，鞭炮爆炸瞬間火光四濺，險些引發火燒車意外，相當驚險。畫面曝光後不少網友紛紛撻伐直呼「這會出人命」、「要嚴判，蓄意殺人」、「死8+9！前面明就是加油站是想要死嗎」。

男子將點燃的鞭炮往行駛中的車底丟擲。（圖／翻攝自臉書粉專 FDZNews）

本月16日下午，臉書粉專「FDZNews ft. 神大吠理・無奇不有」分享一段影片，可見有輛雙載的黑色摩托車在停等紅燈時，後方乘客將手上的不明鞭炮點燃，丟在車道上後立即駛離，隨後有輛轎車行經此路口時，該鞭炮正巧在該車車底爆炸，瞬間火光四濺，險些引發火燒車意外，而少年其他同夥將此舉拍下上傳至網路上，疑似試圖炫耀此作為。

廣告 廣告

轎車行經路口時鞭炮正巧爆炸，險些引發火燒車意外。（圖／翻攝自臉書粉專 FDZNews）

影片曝光後留言區瞬間炸鍋，大批網友認為「車牌都拍到了，難道不用查？」，希望檢警單位能主動介入調查，也有民眾質疑，此舉恐已涉及公共危險罪、社會秩序維護法，甚至須負擔車輛可能的維修賠償責任，並撻伐直批「根本是在玩命」、「不是惡作劇，是公共危險」。

更多三立新聞網報導

無視保護令！建設公司小開「家暴打死前妻」冷靜清血跡 再棄屍丟包騎樓

台中深夜火燒車！賓士車噴詭異火光⋯全面燃燒成廢鐵 驚悚畫面曝光

死亡瞬間曝光！台中小貨車「恐怖鬼切」擊落25歲男⋯連人帶車插入車底

「哥哥看有無摸對」引誘10歲女童自拍性照！台中健身教練原判無罪終逆轉

