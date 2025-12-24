彰化驚悚車禍！騎士遭捲車底「還被輾過去」 緊急送醫

彰化縣埔心鄉本月22日下午發生一起車禍事故，一輛貨車在路口時欲左迴轉，未料和一名女騎士發生碰撞，騎士當場被捲入車底，雖然意識清楚送醫，但是這起事故造成她左手脫臼、上排門牙因此斷裂。

彰化縣埔心鄉22日發生車禍事故。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生於22日下午1時39分，當時王姓小貨車駕駛沿新興路西往東行，至路口時打算迴轉往西行駛，此時江姓女騎士新興路西往東直行，結果兩車發生碰撞。

從監視器畫面可見，王男迴轉後，一輛機車突然出現在鏡頭中，接著貨車便是一陣晃動，警消到場後發現江女已被捲入車底，經消防人員救出後，由救護車送至衛生福利部彰化醫院就醫。

警方表示，這起事件中雙方的酒測值皆為0.00mg/L，江女雖然意識清晰，但傷勢不輕，除了左手脫臼、上排門牙斷裂外，右側大腿也出現大面積擦傷。

