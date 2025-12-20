彰化驚悚4車連環撞！貨車煞車失靈衝紅燈 孕婦與2女子輕傷送醫

彰化市驚悚四車連環撞小貨車煞車不及，孕婦乘客受輕傷。（圖 ／翻攝畫面）

彰化市中山路三段與金馬東路交叉口19日下午3點左右，發生一起驚悚的4車連環追撞事故，1輛由謝姓男子駕駛的租賃小貨車疑似因煞車不及，直接衝撞前方停等紅燈的鄭姓女子駕駛轎車，導致轎車再往前推撞前方的黃牌重機與另1輛小貨車，形成4車連環碰撞的意外現場。

事故發生後，現場一片凌亂，尤其鄭女的轎車損毀嚴重，車尾與車頭幾乎夾成「夾心餅」，左後輪整個脫落、排氣管掉落在地，車窗玻璃與保險桿碎裂，可見撞擊力道之大，除了鄭女車內還有3名女性乘客，其中包括33歲的廖姓孕婦、61歲的游姓女子與67歲的許姓女子，在事故中受到輕傷，3人經救護人員初步檢查後意識清楚，隨後被送往彰化基督教醫院接受進一步治療，所幸均無生命危險，孕婦狀況穩定。

廣告 廣告

消防局接獲報案後，迅速派出2輛消防車、3輛救護車及10名人員前往現場救援，據警方初步調查，四名駕駛酒測均為零，目前事故詳細肇因與責任歸屬仍待釐清，事故提醒民眾，在市區行車務必保持安全距離與注意煞車反應，避免因一時疏忽造成連鎖傷害。

警方呼籲駕駛人務必保持車距，遵守交通規則，並注意車輛狀態，尤其是租賃車輛或大型車輛，安全檢查不可忽視，以防意外再度發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北市男英勇阻張文罹難！女醫師路過目睹急救 蔣萬安：致上最高敬意

中山隨機殺人案釀4死！騎士停紅燈遭砍身亡 姊姊痛喊「他殺了我弟弟」

警搜張文老家帶走三樣「關鍵物品」 恐攻男父母再北上配合調查