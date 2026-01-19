彰化驚爆「女警住進所長寢室」！警局指「雙方已論及婚嫁」

彰化縣鹿港分局爆出女警跟所長「睏做伙」的風波，有基層警員投訴某位女警經常進出所長房間甚至留宿，此舉已造成其他員警困擾，警局坦承有此事，表示男女雙方早已論其婚嫁，但舉動的確造成觀感不佳，將研擬是否處分該位所長。

鹿港分局。 （圖／Googlemap）

整起事件源於《靠北police》臉書社團的一篇匿名爆料貼文，內文直指「大佛縣（彰化縣）警察局媽祖（指鹿港）分局某女警，為何可以隨意出入所長寢室又住在裡面，二組、督察科不介入處理嗎？所長寢室跟同仁寢室在同樓層，女警這樣出入，真的造成我們很大困擾」。

爆料曝光後，引發網友熱烈討論，有網友開玩笑說「可能只是借廁所」，但質疑聲浪不小，該名女警也被質疑是沒有自己的寢室？而雙方是已婚還是未婚身分也引發討論，有網友表示如果男未婚、女未嫁，爆料者的動機很可議，但雙方如果都是人妻跟人夫，就有必要「通知各自的家屬」。

對此，鹿港警分局回應表示，該名所長與女警已經交往很多年，女警擔任內勤職務，兩人都已見過雙方家長並已論及婚嫁，並無違法之處。不過，鹿港分局也坦承女警頻繁進出所長寢室這點，確實造成外界觀感不佳，目前告誡該名所長嚴禁他再犯，並將進一步調查釐清事實，再決定是否給予相關處分。

