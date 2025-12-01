彰化驚見「非洲哥吉拉」鋒利爪引恐慌 爬蟲迷搶著認養

彰化市區驚現體型龐大的「現實版哥吉拉」！這隻深色外皮、鋒利爪子的草原巨蜥，霸氣外表讓路人看了直呼可怕。由於擔心牠會大量繁殖，有人將牠五花大綁送到動防所，目前仍無人認領。動防所表示，2號起開放民眾認養，但認養者須具備爬蟲類飼養經驗。儘管多數民眾不願認養這種「冷血動物」，但已有至少7位爬蟲愛好者表達意願！你願意飼養這隻「哥吉拉」嗎？

彰化驚見「非洲哥吉拉」鋒利爪引恐慌 爬蟲迷搶著認。(圖／TVBS)

彰化市區驚現體型龐大的「現實版哥吉拉」！這隻深色外皮、鋒利爪子的草原巨蜥，霸氣外表讓路人看了直呼可怕。由於擔心牠會大量繁殖，有人將牠五花大綁送到動防所，目前仍無人認領。動防所表示，2號起開放民眾認養，但認養者須具備爬蟲類飼養經驗。儘管多數民眾不願認養這種「冷血動物」，但已有至少7位爬蟲愛好者表達意願！你願意飼養這隻「哥吉拉」嗎？

「哥吉拉」現身彰化 巨蜥嚇壞路人。(圖／TVBS)

這隻被民眾稱為「現實版哥吉拉」的爬蟲是草原巨蜥，又稱平原巨蜥，日前在彰化市區街頭被發現。由於擔心外來種會像綠鬣蜥一樣不斷繁殖，有人將牠五花大綁送到動防所。這種巨蜥趴在水池內的模樣，深色的外皮和鋒利的爪子，讓民眾看了直呼「真的很像哥吉拉」，霸氣十足的外表令人印象深刻。據了解，草原巨蜥原產於非洲西部及中部地區，體長可達80到120公分，雖然屬於肉食性動物，但性情溫和，常被當作寵物飼養。目前市價約1000多元，受到不少爬蟲類玩家喜愛。然而，當這種巨型蜥蜴出現在市區時，也嚇壞了不少路人。

彰化驚見「非洲哥吉拉」鋒利爪引恐慌 爬蟲迷搶著認。(圖／TVBS)

對於是否願意認養這隻草原巨蜥，大多數民眾表示不願意。有民眾表示不喜歡這種看起來很可怕的爬蟲，覺得冷血動物摸起來冷冷冰冰的。另一位民眾則認為牠需要很大的生活空間，不會想要飼養。雖然凶狠的外表讓大家普遍望之卻步，認養意願不高，但動防所表示已有至少7位爬蟲類愛好者得知消息後表達認養意願。

彰化動防所秘書謝一美表示，草原巨蜥需要相當大的空間，以及適當的溫度和濕度控制，飼主必須付出足夠時間照護。動防所開放給有意願且住家條件合適的民眾認養。目前動防所正在等待是否有飼主前來認領，如果沒有，將於2號起開放大家認養，但前提是認養者必須具備爬蟲類飼養經驗。

