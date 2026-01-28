彰化骨密篩檢車 升級上路

彰化縣衛生局善用台電促金補助基金購買巴士新車，結合國際扶輪社4大分社捐贈210萬元的骨質密度檢測儀器，28日宣布將展開骨質密度巡迴篩檢服務。（孫英哲攝）

彰化縣衛生局善用台電促金補助基金購買巴士新車，結合國際扶輪社4大分社捐贈210萬元的骨質密度檢測儀器後，將新車漆成顯眼的粉紫色，28日公開亮相，將巡迴彰化縣26鄉鎮市為民眾檢測骨質密度。

彰化縣從2019年起，領先全台啟動骨質密度巡迴篩檢，衛生局統計骨質密度巡迴篩檢村里涵蓋率超過67％，巡迴車也因長年奔波，在高使用率下，儀器設備逐漸耗損。

衛生局舉辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」扶輪社捐贈骨質密度檢測儀捐贈活動，由國際扶輪3462地區的鹿港東區、彰化東區、福興東區扶輪社，以及跨國響應的韓國水原老松扶輪社等團體，共同申請2025到2026年度全球獎助金，將民間愛心轉化為對民眾的實質幫助。

嶄新骨質密度檢測巡迴車配備精密的雙能量X光吸收儀（DXA），可精準檢測脊椎、腰椎及髖關節的骨質密度。衛生局表示，該車將開始巡迴全縣26鄉鎮市，讓高階健檢資源直接開進社區服務民眾。

衛生局說，骨質疏鬆被稱為長者隱形殺手，不少人都是跌倒骨折，才驚覺骨質早已流失。根據該局統計，縣內65歲以上族群，骨疏鬆盛行率46.28％，女性高於男性。