彰化骨密篩檢車 升級上路
彰化縣衛生局善用台電促金補助基金購買巴士新車，結合國際扶輪社4大分社捐贈210萬元的骨質密度檢測儀器後，將新車漆成顯眼的粉紫色，28日公開亮相，將巡迴彰化縣26鄉鎮市為民眾檢測骨質密度。
彰化縣從2019年起，領先全台啟動骨質密度巡迴篩檢，衛生局統計骨質密度巡迴篩檢村里涵蓋率超過67％，巡迴車也因長年奔波，在高使用率下，儀器設備逐漸耗損。
衛生局舉辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」扶輪社捐贈骨質密度檢測儀捐贈活動，由國際扶輪3462地區的鹿港東區、彰化東區、福興東區扶輪社，以及跨國響應的韓國水原老松扶輪社等團體，共同申請2025到2026年度全球獎助金，將民間愛心轉化為對民眾的實質幫助。
嶄新骨質密度檢測巡迴車配備精密的雙能量X光吸收儀（DXA），可精準檢測脊椎、腰椎及髖關節的骨質密度。衛生局表示，該車將開始巡迴全縣26鄉鎮市，讓高階健檢資源直接開進社區服務民眾。
衛生局說，骨質疏鬆被稱為長者隱形殺手，不少人都是跌倒骨折，才驚覺骨質早已流失。根據該局統計，縣內65歲以上族群，骨疏鬆盛行率46.28％，女性高於男性。
其他人也在看
（有影片）／粉紅骨密檢測車上路！彰化高齡骨健康巡迴社區服務
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣第一輛粉紅色骨質密度巡迴檢測車今（28）日在衛生局正式亮相！縣 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
汎家豐引進Mahjoub特級初榨橄欖油
曾馳騁於精品水五金專業領域的成功企業家潘進吉，不僅將產品暢銷於全球精品水龍頭市場，所帶領研產設計的產品更屢獲多項國際設計大獎與台灣精品獎，然而，在一次身體警訊生活遽變後，對生活步調與家庭價值重新有了新的體悟，在復健過程中，讓他深刻意識到「真正的生活品質，不在於追求繁華」，而是回歸到「對人真正好的生活物件」。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
拓展國際視野 彰化縣議會與雪蘭莪州議會首次交流
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為拓展地方議會國際視野、深化城市治理交流，彰化縣議會首度推動國際姐妹 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026彰化永續旅行論壇登場 小王子邱明憲打造地方合作與永續觀光策略
(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為推動彰化永續旅行發展與可行性，由吾線共正旅創基地與旅 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雲林台大攜手國衛院8項先導研究
記者陳正芬∕雲林報導 為深化中台灣醫療量能、因應高齡化與氣候變遷等公共健康挑戰，台大…中華日報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
苗栗 民間不續約 信德國小7月回歸縣立
苗栗縣頭份市信德國小原由台灣光罩基金會以公辦民營方式經營，但因董事長吳國精去年辭世，基金會後人不再續約，苗栗縣政府將於今年7月合約期滿後改回縣立國小。縣長鍾東錦與教育處長葉芯慧表示，將評估維持特色或特殊教育，若學生不足，不排除併入斗坪國小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
先進製程續旺 ASML調升今年財測
受到AI需求強勁帶動，荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）去年訂單與獲利表現雙雙告捷，並調升今年財測，預告先進製程設備需求將繼續延燒。該公司為了趁勝追擊，決定進一步簡化組織流程提升效率，宣布裁員1,700人。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
苗栗死亡車禍！男大生雙載撞電桿「摔溝、掛圍籬」雙亡
苗栗死亡車禍！男大生雙載撞電桿「摔溝、掛圍籬」雙亡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 262則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 238則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 54則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 41則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 12 小時前 ・ 32則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 37則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 227則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 69則留言
Mazda2、CX-3傳出今年將停產，CX-20可能全面接管小車市場
2014年問世的現行Mazda2、CX-3，銷售至今都已超過10年，雖然去年12月雙雙推出新年式車型，並未有改款計畫，但有日本媒體收到經銷端流出的消息，表示CX-3將於今年3月底停止生產，Mazda2也傳出有可能會在今年6月底停止生產，並提到訂單如果達到生產額度的上限將會停止接單，但是否會有後繼車？何時準備交棒？目前官方依然保密到家。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言