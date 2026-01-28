彰化骨質密度檢測車上路 巡迴全縣26鄉鎮

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣第一輛粉紅色骨質密度巡迴檢測車今（28）日在衛生局正式亮相！縣長王惠美代表縣府接受國際扶輪社捐贈，未來這輛檢測車將巡迴全縣26個鄉鎮，讓高齡長者不用跑醫院，骨頭健康檢測直接開到社區。

王惠美說，這輛新車搭載雙能量X光吸收儀，可精準測量脊椎、腰椎及髖關節的骨密度。「過去長輩要檢查骨質密度，可能得跑大醫院或健檢中心，現在巡迴檢測車就像『骨健康外送車』，直接開到社區，讓長輩更方便、更安心。」

她也回顧縣府自108年推動骨質密度巡迴篩檢至今的成果，累計辦理1,336場次，服務人數超過1萬7千人，涵蓋村里比例達67.34%。數據顯示，65歲以上族群骨質疏鬆盛行率高達46.28%，女性明顯高於男性，提醒大家高齡族群骨骼健康風險不容忽視，及早篩檢與介入治療非常重要。

這次捐贈由國際扶輪社3462地區，以及鹿港東區、彰化東區、福興東區扶輪社與韓國水原老松扶輪社共同出資約新臺幣210萬元，支持縣府持續推動巡迴檢測服務。衛生局也善用台電促協金購買新車，搭配扶輪社捐贈的檢測儀，軟硬體一次到位，讓巡迴車能提供高品質的檢測服務。

國際扶輪社3462地區前總監楊曜聰指出，骨質疏鬆是高齡者常見的健康隱憂，長者若未及早發現，容易發生骨折或行動不便。巡迴檢測車結合社區健康促進據點，不僅能即時檢測，還能透過衛教宣導讓長輩了解骨骼保健的重要性。

鹿港東區扶輪社長謝一清也表示，今年正好是社成立20週年，特別捐贈骨質檢測設備，希望延續社團長期的健康公益承諾。

彰化縣骨質檢測巡迴車亮相，未來將巡迴全縣26個鄉鎮，讓長輩在社區就能檢測骨質健康。（記者張溎壕攝）