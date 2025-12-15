彰化高三女拿穢物抹書包 逼同班同學喝馬桶水...校方回應

惡劣霸凌還貼網炫耀。（圖／東森新聞）





惡劣霸凌還貼網炫耀，彰化一所高職，一名高三女學生拿著沾有不明物體的衛生紙，塗抹受害學生的桌椅、書包和文具，還到廁所裝便池裡的水給她喝，甚至把過程拍下po網，引發網友痛批行徑惡劣，校方接獲通報後，已經啟動校園霸凌處理機制，同時對受害學生進行輔導。

畫面中一名女學生在教室裡，翻出同學的書包和物品後，接著拿出衛生紙上面疑似沾了一坨不明物體，開始擦拭桌面，和桌上的文具用品，就連椅子上的書包，也被她以沾滿噁心物體的衛生紙，塗來塗去，沒想到這還沒完，女學生拿了一瓶寶特瓶，走到廁所裡，從便池裡面裝水，最後在影片中還附註馬桶水好喝嗎，疑似對同學霸凌。

校方人員：「學校在知悉之後，我們立即進行了解，還有相關的一個法定通報，並啟動校園霸凌的處理機制，那我們近日內也會組成處理小組。」

這起離譜的校園霸凌，發生在彰化一所高職，霸凌的女學生和被霸凌的學生，兩人從高一到高三都同班，受害者說她不知道自己甚麼地方得罪到對方，不過涉嫌霸凌的學生，請人拍下過程還po網，畫面曝光後立刻引發網友撻伐，痛罵女學生行為太惡劣，幫忙拍攝影片的人，沒有勸說制止也很不應該，還有人說受害女學生的內心可能會留下創傷和陰影。

校方人員：「目前（受害學生）都是繼續就是正常就學中，我們學校也會持續的一個關心了解，還有提供相關的輔導機制。」

北斗偵查隊副隊長陳昱升：「目前尚未接獲相關被害人報案，經了解該校已介入處理，本分局持續關注案情發展，如有違反少年事件處理法等，相關法令之行為依法偵處。」

動手惡整的女學生目前請假，受害學生則是持續上學，校方已經啟動校園霸凌處理機制，詳細調查了解後，一定會依規定處理也將提供輔導和協助，維護學生的權益。

東森新聞關心您

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

