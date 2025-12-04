彰化高中生奪國際機器人大賽銀牌 王惠美頒紅榜獎勵

記者張溎壕／彰化報導

彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原，代表臺灣於11月24日參加新加坡「2025年國際奧林匹亞機器人大賽」總決賽，以創新智慧循環系統奪下銀牌，彰化縣長王惠美今（4）日親赴學校頒贈紅榜與獎金，讚揚3位學生為彰化與臺灣之光。

這屆賽事主題為「機器人的未來（The Future of Robots）」，參賽者需運用機器人技術解決永續與醫療等領域挑戰。在指導老師邱科文帶領下，黃定理、薛琮瀚、蘇立原聚焦電動車議題，針對「廢電池處理」與「充電效率」研發出全自動智慧循環系統。該系統不僅縮短電動車充電時間，也提升廢電池金屬回收率及延長電池壽命，其實用性與永續設計獲得國際評審高度肯定。

王惠美表示，3位學生的傑出表現是彰化之光，也是臺灣之光，並感謝校方與家長會長張威創對學生全力支持，提供完善軟硬體設備及多元課程，讓學生無後顧之憂地在國際舞台上發光發熱。

彰化高中近年學術及競賽成績卓越，已連續兩年在國際奧林匹亞競賽中奪得金、銀牌，彰顯彰化縣教育品質及深厚學術底蘊；此次勝利不僅是學生個人成就，更展現團隊合作與在地教育成功典範。